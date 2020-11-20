Прогулка с Instax: что фотографировать в Самаре в 2020 году

В этом году Fujifilm выпустил новое поколение популярной линейки фотоаппаратов мгновенной печати — Instax mini 11. Теперь стало еще проще получать удачные снимки за счет автоматического контроля композиции, еще легче делать селфи, благодаря зеркальцу на корпусе. Специально для совместного проекта с "Волга Ньюс" выбрали самые знаковые и популярные места в Самаре для фото в 2020 году и рассказываем, куда лучше отправиться на фотосессию вместе с Instax mini 11.

Подпорная стена на Маяковском спуске расписанная Покрасом Лампасом

В этом году в Самаре состоялся проект Samara Ground 2020. Art Experience, в рамках которого в центре города появилось 7 муралов от известных стрит-арт художников. И главной точкой фотопритяжения стала работа Покраса Лампаса на набережной на Маяковском спуске, где он на глубоком черном фоне написал золотой краской в своем фирменном стиле — каллиграфутуризм строчки из стихотворения Владимира Маяковского.

К стене лучше всего подходить на закате: именно в это время работа "оживает" и золотые буквы начинают переливаться под лучами солнца. Камера Instax mini 11 отлично "ловит" свет, поэтому снимки здесь получаются яркими и контрастными.

Арт-работы Рустама Qbic, Андрея Бергера, Ареса Бадсектора, коллаборации Егора Острова и Дениса Вертиго, и Малкольма Рокса с самарскими художниками Арт Абстрактовым и арт-группировкой ЧЖНС расположены высоко на зданиях, но новая модель Instax позволяет сделать на их фоне отличные селфи, благодаря контролю кадра в "зеркальце" на передней части корпуса устройства.

Памятник Дмитрию Шостаковичу в сквере рядом с Театром оперы и балета

В Куйбышеве (сейчас Самара) Дмитрий Шостакович закончил работу над знаменитой Ленинградской симфонией, когда жил здесь во время эвакуации в 1941 году. Именно в Куйбышевском театре оперы и балета впервые прозвучало легендарное произведение. В городе есть улица имени Шостаковича, в репертуаре Самарского театра оперы и балета идет опера "Леди Макбет Мценского уезда", рядом с театром в прошлом году поставили памятник Дмитрию Шостаковичу работы Зураба Церетели. Новинка из линейки камер Instax хорошо работает с цветом и печатает снимки на качественной фотобумаге Fujifilm. Памятник Дмитрию Шостаковичу находится в небольшом сквере рядом с театром. Осенний пейзаж парка или зимнее солнце сделают композицию ярче, а снимки Instax с особой точностью передадут все оттенки запечатленного момента.

Новая работа Андрея Сяйлева напротив Главпочтамта

Художника Андрея Сяйлева в Самаре знают хорошо, но в тот момент, когда его работу "Усиление контраста" репостнул banksy, он стал звездой. Сейчас он больше работает в Москве, но в конце сентября посетил Самару, где представил свой новый арт-проект напротив Главпочтамта на улице Ленинградская: на стене висят десятки почтовых ящиков, которые со следующего года обовьют виноградными лозами, что по плану должно привлечь птиц.

Арт-проект Андрея Сяйлева фактурный и многоцветный, что делает его идеальным фоном для фотографии с Instax mini 11. Чтобы охватить всю работу на снимке, лучше для фотосессии взять с собой друзей. Работать с камерой Instax легко — новое поколение фотоаппарата оснащено автоматическим контролем композиции, и не требует дополнительных настроек. Поэтому фотосессия с этой камерой больше про развлечения и веселье, чем про долгие утомительные поиски необходимых технических настроек и лучшего света.

Кофейня White cup во дворе музея Модерна

Кофейня White cup, которую держит семья знаменитых самарских архитекторов Храмовых, давно известна отличным кофе, музыкальными вечерами и лекциями по урбанистике. В этом году во дворе перед кофейней разместили необычные шезлонги, которые также стали постоянными участниками фотосессий.

С Instax mini 11 получаются атмосферные фотографии. Камера легкая и стильная, и выглядит как модный аксессуар. Instax делает снимки лучшего качества при искусственном и естественном освещении. Иногда на улицах для нее бывает слишком много света и композиция фокусируется только на ближайших объектах. Если нужно вместить в кадр большой объект, то лучше снимать в горизонтальном положении.

Пушкинский сквер

Все знают, что это одно из лучших мест, с которого можно посмотреть на Волгу. Отсюда же открывается самый лучший вид на легендарный Пивзавод и Иверский монастырь.

Пушкинский сквер это, безусловно, не просто место встреч и прогулок, но и туристическая достопримечательность. Трудно найти человека, который побывал в Самаре и не сделал здесь ни одного снимка. Стоит заметить, что Instax mini 11 здесь имеет преимущество перед цифровой камерой: Instax сразу предоставляет снимок — уже забытое чувство в цифровом мире. Эти небольшие фотографии становятся милыми сувенирами, а не только удачными кадрами в смартфоне.

Камера Instax mini 11 легкая и удобная, с ней "сработается" любой пользователь. Она хорошо подходит для съемки при искусственном освещении, для портретов и селфи, интересно "играет" с цветом. Ее лучше брать с собой на вечеринки и встречи с друзьями, помимо функционала, она выступает в роли модного аксессуара, тем более что в комплекте новой камеры есть специальные наклейки для кастомизации. Снимки можно проявлять, не пряча их в темное место. Время до идеальной фотографии — около 3-5 минут. Основное преимущество камеры перед "цифрой" — "живые" фотографии, позволяющие создать ретро-настроение. Устройство особенно понравится тем, кто хочет выразить индивидуальность и поймать "атмосферу". Instax mini 11 дарит хорошее настроение, гарантирует веселые встречи с друзьями, а также оригинальный контент для соцсетей.