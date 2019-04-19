В Самаре пройдет молодежная ярмарка вакансий

23 апреля с 12:00 до 13:30 в ДК "Победа" (пр. Кирова, 72а) Центр занятости населения организует специализированную ярмарку вакансий для молодежи, в том числе для подростков из Самары и Волжского района.

В ярмарке примут участие 15 предприятий различных сфер деятельности, имеющие свободные вакансии для молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет. Кроме того в рамках ярмарки подростки смогут пройти профориентационное индивидуальное тестирование, по результатам которого психологи-профконсультанты дадут рекомендации по выбору профессии и специальности.

Выпускники учебных заведений начального и среднего профессионального образования могут получить актуальную информацию о специальной программе занятости "Первое рабочее место" - в соответствии с Законом "О молодом специалисте Самарской области" выпускникам 2018–2019 годов Центр занятости предоставит утвержденный перечень востребованных профессий для дальнейшего трудоустройства по профессии с предоставлением мер поддержки.

Также все желающие смогут получить индивидуальные консультации специалистов Центра занятости по вопросам профессиональной ориентации, профессионального обучения и переобучения безработных граждан. Посетители ярмарки смогут ознакомиться с перечнем учебных курсов с целью бесплатного прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.

Все услуги Центра занятости предоставляются бесплатно. Вход свободный.