Самарцы могут заказать сэндвичи из Subway с доставкой на Яндекс.Еде

5 июня к сервису для заказа готовых блюд Яндекс.Еда подключились рестораны Subway. Доставку уже можно заказать из более чем 30 ресторанов в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре, Рязани, Ростове-на-Дону и Самаре.

Кроме фирменных сэндвичей и роллов в меню также доступны салаты, напитки, десерты, закуски и комбо-наборы. Как и в ресторанах Subway, пользователи Яндекс.Еды смогут выбирать для своих сабов начинки, вид хлеба, соусы и специи. Стоимость доставки составит от 99 рублей.

В ближайшие месяцы к сервису подключатся рестораны и в остальных 13 городах, где работает фирменная доставка Яндекс.Еды: Екатеринбурге, Саратове, Уфе, Омске, Красноярске, Казани, Перми, Челябинске, Тюмени, Нижнем Новгороде, Воронеже, Ярославле и Волгограде.

Сервис для заказа еды из ресторанов и кафе Яндекс.Еда работает более чем с 10 тыс. заведений в 24 городах России.