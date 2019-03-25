Самарские таксисты зарабатывают больше 70 тысяч рублей

22 марта вся Россия отмечала профессиональный праздник водителей такси. Эксперты Авито проанализировали рынок труда в этой сфере и выяснили, что в 22 крупных городах, в том числе и в Самаре, водители стали почти в три раза востребованнее, чем раньше.

Работа служб такси развивается и требует все больше водителей – об этом свидетельствует рост числа размещенных вакансий по всей стране на 39% за год. Во всех крупных городах также зафиксировано увеличение количества предложений о работе в такси за прошлый год: в Самаре их количество выросло на 29%.

К слову, Самара стал одним из трех городов, где средняя зарплата таксиста спустя год не изменилась и составила в среднем 70 787 рублей в месяц. При том что зарплаты таксистов по вакансиям в 2019 году в высшей строчке рейтинга, которую занимает Москва — 80 тыс. рублей.

Как сообщают эксперты Авито, уровень дохода в этой профессии зависит от множества факторов. Например, количества отработанных часов или наличия автомобиля в собственности, рассматривает ли водитель работу в такси в качестве основной и выполняет ли месячный план. Таким образом, доход может существенно отличаться как в большую, так и в меньшую сторону.