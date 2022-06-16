Без Икеи: спрос на изготовление мебели на заказ в Самаре вырос на 111%

После приостановки поставок мебели и предметов интерьера популярными зарубежными производителями, многие жители Самары стали чаще отдавать предпочтение локальным мастерам, специализирующимся на изготовлении мебели на заказ. С апреля по май этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого спрос на эту услугу в областной столице вырос на 111%, подсчитали эксперты Авито Услуг.
Предложений от мастеров за это же время стало больше на 22%. Для сравнения, по всей стране динамика роста спроса составила около 120%, а количество объявлений от специалистов со всей страны увеличилось на 50% за тот же период. На Авито Услугах объявления размещают как индивидуальные предприниматели и частные мастера, так и компании малого и среднего бизнеса.
Например, многие мастера в Самаре готовы на заказ изготовить оригинальную корпусную мебель для кухни или ванной. Также можно найти объявления от мастеров, специализирующихся на мебели из массива ценных пород дерева (орех, ясень, дуб, карагач, граб) или специалистов по художественной ковке. Для маленьких квартир профессионалы изготовят шкаф-кровать, который легко разбирается в спальное место вечером, а днем становится местом для хранения.
Многие родители мечтают, чтобы у ребёнка была не просто комната, а целое королевство. На помощь в создании уютного пространства придут специалисты, которые создадут уникальный дизайн детской и реализуют задумку. Интересным вариантом станет заказать роспись стен по мотивам любимых мультфильмов. Профессиональная команда художников сделает дизайн-макет и после согласования с клиентом потом приступит к работе.
Еще одной популярной услугой стал сбор и ремонт мебели — в мае 2022 по сравнению прошлым годом спрос вырос на 69%. Объявлений от мастеров за этот же период стало больше на 18%. Средняя стоимость услуги не менялась с прошлого года и начинается от 1 000 рублей. За эту стоимость исполнители могут помочь собрать кровать или комод, отремонтировать дверцы шкафа, промазать петли, чтобы двери не скрипели, а также отремонтировать ламели в кровати.
Также в мае этого года по сравнению с мартом самарцы стали на 70% чаще заказывать услуги по чистке мягкой мебели. Предложений от мастеров стало больше на 8%. Средняя цена за услугу не менялась с 2021 года и начинается от 800 рублей за простую чистку ткани. Однако мастера отмечают, что конечная стоимость может сильно варьироваться в зависимости от вида обивки и происхождения пятна.
Изготовление, сборку и ремонт мебели важно доверить опытному и профессиональному специалисту. Рекомендациями о том, как выбрать надежного мастера, делится Светлана Филимонова, руководитель развития категории "Ремонт и строительство" на Авито Услугах:
- Верификация мастера по документам: по данным Авито Услуг, к профилям исполнителей, которые прошли верификацию сервиса по паспорту, правам или реквизитам компании, клиенты обращаются почти в три раза чаще, чем к мастерам без этой отметки. При этом более 80% жителей Самары назвали наличие отметки о пройденной верификации личности одним из ключевых факторов при выборе специалиста.
- Опыт и квалификация мастера: 70% жителей Самары отмечают важность наличия сертификатов и дипломов в профиле исполнителя. При этом женщины чаще мужчин обращают внимание на документы, свидетельствующие о наличие определенного уровня образования (68% против 61%).
- Отзывы и рейтинг: по данным исследования, при выборе исполнителя услуг подавляющее большинство жителей Самары ориентируются на отзывы от других пользователей — этот фактор в качестве основного назвали 95%.
- Фото предыдущих работ: фото исполнителя — это еще один фактор, подтверждающий его личность. Для 69% заказчиков услуг в Самаре важно видеть фото исполнителя в объявлении. Особенно на наличие "аватарки" ориентируются при выборе нянь, репетиторов и юристов. В категориях услуг по красоте и здоровью россияне также предпочитают выбирать исполнителей по фото предыдущих работ.
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Здравствуйте, а в каком районе Самарской области ваш участок? Мы живем в Борском. У нас за забором сосновый лес и кислая песчанная почва. Впервые посадила голубику 9 кустов, блюкроп, дюк, патриот, торо. несмотря на кислый грунт добавила кислый торф и опилки . вот думаю надо ли укрывать на зиму? благодарю за ответ
При соблюдении строительных норм и правил пенополистирол (ППС) является высокоэффективным, безопасным, экологичным материалом. Благодаря антипиренам ППС не поддерживает горение и самостоятельно затухает в течение 2-4 секунд. Ассоциация производителей и поставщиков пенополистирола (АППП) выражает обеспокоенность приведенными здесь устаревшими, неподтвержденными, неполными, неточными сведениями, способными ввести в заблуждение относительно потребительских свойств и качеств пенополистирола, и настаивает на проведении независимой профессиональной строительно-технической экспертизы. Ассоциация готова предоставить консультации, оказать содействие органам исполнительной и судебной власти на местах в проведении расследований, установлении истинных причин и обстоятельств. До того момента все заявления, комментарии, действия просим считать необоснованными, несущими признаки недобросовестной конкуренции в соответствии с Федеральным Законом № 135-ФЗ от 26 июля 2006 г. «О защите конкуренции», с последующим заявлением в определенные инстанции.