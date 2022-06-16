Без Икеи: спрос на изготовление мебели на заказ в Самаре вырос на 111%

После приостановки поставок мебели и предметов интерьера популярными зарубежными производителями, многие жители Самары стали чаще отдавать предпочтение локальным мастерам, специализирующимся на изготовлении мебели на заказ. С апреля по май этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого спрос на эту услугу в областной столице вырос на 111%, подсчитали эксперты Авито Услуг.

Предложений от мастеров за это же время стало больше на 22%. Для сравнения, по всей стране динамика роста спроса составила около 120%, а количество объявлений от специалистов со всей страны увеличилось на 50% за тот же период. На Авито Услугах объявления размещают как индивидуальные предприниматели и частные мастера, так и компании малого и среднего бизнеса.

Например, многие мастера в Самаре готовы на заказ изготовить оригинальную корпусную мебель для кухни или ванной. Также можно найти объявления от мастеров, специализирующихся на мебели из массива ценных пород дерева (орех, ясень, дуб, карагач, граб) или специалистов по художественной ковке. Для маленьких квартир профессионалы изготовят шкаф-кровать, который легко разбирается в спальное место вечером, а днем становится местом для хранения.

Многие родители мечтают, чтобы у ребёнка была не просто комната, а целое королевство. На помощь в создании уютного пространства придут специалисты, которые создадут уникальный дизайн детской и реализуют задумку. Интересным вариантом станет заказать роспись стен по мотивам любимых мультфильмов. Профессиональная команда художников сделает дизайн-макет и после согласования с клиентом потом приступит к работе.

Еще одной популярной услугой стал сбор и ремонт мебели — в мае 2022 по сравнению прошлым годом спрос вырос на 69%. Объявлений от мастеров за этот же период стало больше на 18%. Средняя стоимость услуги не менялась с прошлого года и начинается от 1 000 рублей. За эту стоимость исполнители могут помочь собрать кровать или комод, отремонтировать дверцы шкафа, промазать петли, чтобы двери не скрипели, а также отремонтировать ламели в кровати.

Также в мае этого года по сравнению с мартом самарцы стали на 70% чаще заказывать услуги по чистке мягкой мебели. Предложений от мастеров стало больше на 8%. Средняя цена за услугу не менялась с 2021 года и начинается от 800 рублей за простую чистку ткани. Однако мастера отмечают, что конечная стоимость может сильно варьироваться в зависимости от вида обивки и происхождения пятна.

Изготовление, сборку и ремонт мебели важно доверить опытному и профессиональному специалисту. Рекомендациями о том, как выбрать надежного мастера, делится Светлана Филимонова, руководитель развития категории "Ремонт и строительство" на Авито Услугах: