До Ширяево будет ходить скоростная "воздушная подушка"

С 29 декабря открывается новый скоростной маршрут на судах на воздушной подушке Самара - Ширяево. До села Ширяево можно будет добраться за 50 минут за 300 рублей. Предварительная продажа билетов открывается 28 декабря.
Ежедневно судно будет отправляться из Самары в 10:30 и прибывать в Ширяево в 11:20. Через 10 мин "воздушная подушка" отправляется из Ширяево и прибывает в Самару в 12:20. В более поздний рейс судно будет отходить в 14:30 из Самары, а затем в 15:30 - от пристани Ширяево.
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Для информации - пляж под Кинапом разрешение на эксплуатацию не получил.Купаться там запрещено.По остальным объектам,в т.ч.по городским пляжам Самары,лучше дополнительно проконсультироваться у Самарского ОСВОДа.(тел.333-55-26)
Жесть конечно. Все дорожает