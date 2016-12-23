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Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

До Ширяево будет ходить скоростная "воздушная подушка"

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 29 декабря открывается новый скоростной маршрут на судах на воздушной подушке Самара - Ширяево. До села Ширяево можно будет добраться за 50 минут за 300 рублей. Предварительная продажа билетов открывается 28 декабря.

Ежедневно судно будет отправляться из Самары в 10:30 и прибывать в Ширяево в 11:20. Через 10 мин "воздушная подушка" отправляется из Ширяево и прибывает в Самару в 12:20. В более поздний рейс судно будет отходить в 14:30 из Самары, а затем в 15:30 - от пристани Ширяево.

Теги: Самара Ширяево транспорт Волга расписание СРПП
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