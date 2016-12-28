"Лента" в ТЦ "Гудок" не успевает открыться в заявленное время

28 декабря 2016 года на 10:00 было запланировано открытие второго в Самаре гипермаркета "Лента" в еще не открытом ТЦ "Гудок". Корреспондент Волга Ньюс, встав с утра пораньше, смог одним из первых пробраться на территорию торгового центра и выяснил, что гипермаркет находится в самом дальнем от центрального входа углу. Покупателям "Ленты" будет удобнее заходить в нее со стороны ул. Мечникова.
Впрочем, сегодня утром этого сделать самарцам не удастся. Причина банальная: ритейлер не успевает выставить на прилавки товар. По слухам, торжественное открытие "Ленты" уже перенесено с 10:00 на 14:00. Но даже в этом случае доступны для покупателей будут не все отделы.
Что же касается самого торгового центра, то его территория в 250 тыс. кв. м изнутри действительно кажется необъятной. Правда, арендаторами пока заняты лишь единичные отделы.
Эскалаторы пока не запущены, на цокольных этажах продолжаются сварочные работы, а подсобные рабочие все еще выносят из-за завешенных банерной тканью пустующих помещений строительный мусор.
Отдельно стоит сказать о многоуровневой парковке с видом на железнодорожные пути. Ее вместимость составляет 5 тыс. машиномест.
Напомним, ТЦ "Гудок" должен открыться большим праздничным шоу сегодня, в 17:00.
Последние комментарии
Ярмарка дорогая. Привожу цены по рыбе. Навагу в субботу я купил на Норде за 140 рублей за кг. На ярмарке это рыба стоила 255 за кг. А корюшке на яр марке продавали больше чем за 400 рублей за кг. Хотя две недели назад я купил подобную рыбу на рынке в 15 мкр за 275 рублей. Не буду утверждать, но как показалось мед продавали китайский, так на замеченных мной пластмассовых флягах были иероглифы. Выбор чая ничего. Но тоже можно употребить слова Плюшкина....Чай напиток дорогой. А сырные рулеты в соседнем с ярмаркой перекрестком на 200 рублей дешевле. В следующий раз цены должны адекватнее
Так конец когда?