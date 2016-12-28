"Лента" в ТЦ "Гудок" не успевает открыться в заявленное время

28 декабря 2016 года на 10:00 было запланировано открытие второго в Самаре гипермаркета "Лента" в еще не открытом ТЦ "Гудок". Корреспондент Волга Ньюс, встав с утра пораньше, смог одним из первых пробраться на территорию торгового центра и выяснил, что гипермаркет находится в самом дальнем от центрального входа углу. Покупателям "Ленты" будет удобнее заходить в нее со стороны ул. Мечникова.

Впрочем, сегодня утром этого сделать самарцам не удастся. Причина банальная: ритейлер не успевает выставить на прилавки товар. По слухам, торжественное открытие "Ленты" уже перенесено с 10:00 на 14:00. Но даже в этом случае доступны для покупателей будут не все отделы.

Что же касается самого торгового центра, то его территория в 250 тыс. кв. м изнутри действительно кажется необъятной. Правда, арендаторами пока заняты лишь единичные отделы.

Эскалаторы пока не запущены, на цокольных этажах продолжаются сварочные работы, а подсобные рабочие все еще выносят из-за завешенных банерной тканью пустующих помещений строительный мусор.

Отдельно стоит сказать о многоуровневой парковке с видом на железнодорожные пути. Ее вместимость составляет 5 тыс. машиномест.

Напомним, ТЦ "Гудок" должен открыться большим праздничным шоу сегодня, в 17:00.