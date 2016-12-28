Самарские ЗАГСы в январские праздники будут работать по особому графику

Как сообщают в областном управлении ЗАГС, в праздничные дни с 1 по 8 января в Самарской области заявления на регистрацию брака приниматься не будут. Государственная регистрация смерти отделами ЗАГС будет осуществляться в следующем порядке:

1, 7 и 8 января 2017 года – выходные дни.

2 января с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 - Куйбышевский и Советский районы Самары, Комсомольский район Тольятти и Кинель.

3 января с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 - Кировский и Советский районы Самары, Жигулевск и Новокуйбышевск.

4 января с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 - Красноглинский и Самарский районы Самары, Автозаводской район Тольятти и Сызрань.

5 января с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 — Красноглинский и Промышленный районы Самары, и Чапаевск.

6 января с 9:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 - Железнодорожный и Промышленный районы Самары, Центральный район Тольятти, Жигулевск, Кинель, Новокуйбышевск и Сызрань.