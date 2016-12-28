Самарские ЗАГСы в январские праздники будут работать по особому графику

Как сообщают в областном управлении ЗАГС, в праздничные дни с 1 по 8 января в Самарской области заявления на регистрацию брака приниматься не будут. Государственная регистрация смерти отделами ЗАГС будет осуществляться в следующем порядке:
1, 7 и 8 января 2017 года – выходные дни.
2 января с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 - Куйбышевский и Советский районы Самары, Комсомольский район Тольятти и Кинель.
3 января с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 - Кировский и Советский районы Самары, Жигулевск и Новокуйбышевск.
4 января с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 - Красноглинский и Самарский районы Самары, Автозаводской район Тольятти и Сызрань.
5 января с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 — Красноглинский и Промышленный районы Самары, и Чапаевск.
6 января с 9:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 - Железнодорожный и Промышленный районы Самары, Центральный район Тольятти, Жигулевск, Кинель, Новокуйбышевск и Сызрань.
Последние комментарии
Ярмарка дорогая. Привожу цены по рыбе. Навагу в субботу я купил на Норде за 140 рублей за кг. На ярмарке это рыба стоила 255 за кг. А корюшке на яр марке продавали больше чем за 400 рублей за кг. Хотя две недели назад я купил подобную рыбу на рынке в 15 мкр за 275 рублей. Не буду утверждать, но как показалось мед продавали китайский, так на замеченных мной пластмассовых флягах были иероглифы. Выбор чая ничего. Но тоже можно употребить слова Плюшкина....Чай напиток дорогой. А сырные рулеты в соседнем с ярмаркой перекрестком на 200 рублей дешевле. В следующий раз цены должны адекватнее
Так или иначе, но мир не конкурент другим картам