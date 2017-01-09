РЖД повышает тарифы на проезд пассажиров в плацкартных и общих вагонах

Тарифы с 1 января 2017 года проиндексированы на 3,9%

Как сообщается на сайте ОАО "РЖД", в соответствии с приказом ФАС России от 23 декабря 2016 года № 1835/16, тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в регулируемом сегменте (плацкартных и общих вагонах, курсирующих во внутригосударственном сообщении, а также в моторвагонном подвижном составе поездов АО "Федеральная пассажирская компания") с 1 января 2017 года проиндексированы на 3,9% к уровню 2016 года.

Также с 1 января 2017 года вступил в силу новый график гибкого регулирования тарифов, согласно которому в различные календарные периоды будет изменяться стоимость проезда. Зная коэффициенты изменения тарифов, пассажиры могут заранее планировать поездку и уменьшить свои расходы. С графиком сезонного изменения тарифов можно ознакомиться в разделе "Пассажирам" на сайте перевозчика. В общей сложности в течение 2017 года 213 дней билеты будут продаваться со скидкой.

Тарифы на перевозки пассажиров в купейных вагонах, вагонах СВ и класса "Люкс" поездов формирования АО "ФПК", курсирующих во внутригосударственном сообщении, с 1 января 2017 года проиндексированы на 5% к уровню 2016 года.