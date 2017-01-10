С 31 декабря по 8 января "новогодние" травмы получило 14 человек

Как сообщают в областном министерстве здравоохранения, за период новогодних каникул, которые длились с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года в отделение экстренной помощи Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского обратилось 509 человек. Из них "новогодние" травмы глаз получили 14 человек.

Девять человек пострадали, получив травматические эрозии от инородных тел (елочные игрушки, продукты горения фейерверка, петард). Еще два человека получили тупые травмы от выстрела пробки от шампанского, один – от петарды. Разрыв петарды вызвал термический ожог у одного человека и рваную рану века у другого. Двум жителям потребовалась госпитализация.