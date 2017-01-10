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Диагностика, лечение и профилактика Красота и здоровье

С 31 декабря по 8 января "новогодние" травмы получило 14 человек

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Как сообщают в областном министерстве здравоохранения, за период новогодних каникул, которые длились с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года в отделение экстренной помощи Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского обратилось 509 человек. Из них "новогодние" травмы глаз получили 14 человек.

Девять человек пострадали, получив травматические эрозии от инородных тел (елочные игрушки, продукты горения фейерверка, петард). Еще два человека получили тупые травмы от выстрела пробки от шампанского, один – от петарды. Разрыв петарды вызвал термический ожог у одного человека и рваную рану века у другого. Двум жителям потребовалась госпитализация.

Теги: больница им. Ерошевского Самара Новый год травмы офтальмологи

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Последние комментарии

f h 22 июня 2016 10:08 В 2016 году от клещевого энцефалита вакцинировались 7,5 тыс. жителей области

Еслиб еще эти прививки делали. Муж в марте сделал прививку в 15 поликлинике, а следующую сделать не может - нет вакцины и сказали, что в Самарскую область вакцина не закуплена. И вообще ее не имеют права делать населению в целях профилактики, т.к она не входит в этот список.

Алексей Сорокин 28 мая 2015 22:10 В Загородном парке Самары ребенка укусил энцефалитный клещ

ну и где обработка парков и скверов в Самаре от клещей?

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