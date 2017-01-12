"Воздушные подушки" Самара - Ширяево будут заходить в Рождествено

С 16 января 2017 года меняется расписание скоростных судов на воздушных подушках по маршруту Самара - Ширяево, сообщает ООО "Самарское речное пассажирское предприятие". В связи с пожеланиями граждан, а также в целях улучшения параметров транспортного обслуживания села Рождествено с понедельника при следовании по маршруту Самара - Ширяево СВП "Нептун" будет заходить на остановочный пункт Рождествено.

Кроме того, с 16 января сократится число рейсов по данному маршруту в рабочие дни с понедельника по четверг.