"Воздушные подушки" Самара - Ширяево будут заходить в Рождествено

С 16 января 2017 года меняется расписание скоростных судов на воздушных подушках по маршруту Самара - Ширяево, сообщает ООО "Самарское речное пассажирское предприятие". В связи с пожеланиями граждан, а также в целях улучшения параметров транспортного обслуживания села Рождествено с понедельника при следовании по маршруту Самара - Ширяево СВП "Нептун" будет заходить на остановочный пункт Рождествено.
Кроме того, с 16 января сократится число рейсов по данному маршруту в рабочие дни с понедельника по четверг.
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Для информации - пляж под Кинапом разрешение на эксплуатацию не получил.Купаться там запрещено.По остальным объектам,в т.ч.по городским пляжам Самары,лучше дополнительно проконсультироваться у Самарского ОСВОДа.(тел.333-55-26)
Жесть конечно. Все дорожает