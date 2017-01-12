16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Отправляемся в Ширяево на "воздушной подушке" В январе изменится расписание рейсов в Ширяево Суда на воздушной подушке не будут ходить из Самары до Ширяево до 3 января Выбираемся за город на рождественские каникулы Стал известен режим работы аквапарка в праздники

Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

"Воздушные подушки" Самара - Ширяево будут заходить в Рождествено

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 17
Версия для печати

С 16 января 2017 года меняется расписание скоростных судов на воздушных подушках по маршруту Самара - Ширяево, сообщает ООО "Самарское речное пассажирское предприятие". В связи с пожеланиями граждан, а также в целях улучшения параметров транспортного обслуживания села Рождествено с понедельника при следовании по маршруту Самара - Ширяево СВП "Нептун" будет заходить на остановочный пункт Рождествено.

Кроме того, с 16 января сократится число рейсов по данному маршруту в рабочие дни с понедельника по четверг.

Теги: Самара Ширяево Рождествено транспорт судоходство Волга

Что поможет удержать молодежь в регионе?

архив опросов
Tripadvisor RU 180x150

Последние комментарии

Андрей Емелин 21 июня 2016 21:02 А мы такие загораем: Полная карта пляжей Самарской области

Для информации - пляж под Кинапом разрешение на эксплуатацию не получил.Купаться там запрещено.По остальным объектам,в т.ч.по городским пляжам Самары,лучше дополнительно проконсультироваться у Самарского ОСВОДа.(тел.333-55-26)

Еленка Повалихина 23 апреля 2016 00:10 С 3 мая тарифы на проезд в пригородных поездах повысятся на 10%

Жесть конечно. Все дорожает

Фото на сайте

Где недалеко от Самары провести выходные со страусами и верблюдами

Где недалеко от Самары провести выходные со страусами и верблюдами

Красноярский район: отдых на любой вкус недалеко от дома

Красноярский район: отдых на любой вкус недалеко от дома

Осеннее расписание движения самарского речного транспорта

Осеннее расписание движения самарского речного транспорта

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5