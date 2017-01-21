На месте самарского "Дома мебели" откроется "Перекресток"

Как стало известно Волга Ньюс, в Самаре, в здании на ул. Тухачевского, 233, на месте бывшего "Дома мебели" откроется супермаркет "Перекресток". На фасаде уже разместили соответствующий баннер, в котором указано, что ритейлер откроет новый магазин сети уже в марте.
Отметим, что сегодня в Самаре насчитывается 12 магазинов федеральной розничной сети "Перекресток". Уже известно, что 13-й "Перекресток" на ул. Тухачевского будет работать ежедневно с 9:00 до 23:00.
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Ярмарка дорогая. Привожу цены по рыбе. Навагу в субботу я купил на Норде за 140 рублей за кг. На ярмарке это рыба стоила 255 за кг. А корюшке на яр марке продавали больше чем за 400 рублей за кг. Хотя две недели назад я купил подобную рыбу на рынке в 15 мкр за 275 рублей. Не буду утверждать, но как показалось мед продавали китайский, так на замеченных мной пластмассовых флягах были иероглифы. Выбор чая ничего. Но тоже можно употребить слова Плюшкина....Чай напиток дорогой. А сырные рулеты в соседнем с ярмаркой перекрестком на 200 рублей дешевле. В следующий раз цены должны адекватнее
Так конец когда?