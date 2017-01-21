На месте самарского "Дома мебели" откроется "Перекресток"

Как стало известно Волга Ньюс, в Самаре, в здании на ул. Тухачевского, 233, на месте бывшего "Дома мебели" откроется супермаркет "Перекресток". На фасаде уже разместили соответствующий баннер, в котором указано, что ритейлер откроет новый магазин сети уже в марте.

Отметим, что сегодня в Самаре насчитывается 12 магазинов федеральной розничной сети "Перекресток". Уже известно, что 13-й "Перекресток" на ул. Тухачевского будет работать ежедневно с 9:00 до 23:00.