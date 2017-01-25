Санаторий "Самарский" предлагает "Курс на здоровье"

Современный великолепно оснащенный комплекс "Самарский" гармонично объединяет в себе несколько направлений: санаторий, отель, спортивно-оздоровительный комплекс, медицинский центр, салон красоты и ресторан.

Все вместе они органично дополняют друг друга и работают во благо основной цели: прекрасного самочувствия и настроения, восстановления жизненных сил и полноценного отдыха.

В санатории стартовала акция "Курс на здоровье", которая предоставляет скидки при покупке путевки от 7 дней. Акция продлится до 28 февраля 2017 года.

Стоимость проживания на время проведения акции - от 2570 р./сутки.

Пенсионерам предоставляется дополнительная скидка - 5%.

На другие санаторно-курортные программы скидка не распространяется.

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.