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Санаторий "Самарский" предлагает "Курс на здоровье" Самарцы, отправляясь в отпуск в теплые страны, серьезно рискуют заболеть тропической лихорадкой Мир без очков перед Новым годом удивит яркими красками волшебного праздника Секреты использования частных медицинских услуг В ожоговом отделении больницы им. Пирогова внедрены инновационные методики лечения

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Санаторий "Самарский" предлагает "Курс на здоровье"

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Современный великолепно оснащенный комплекс "Самарский" гармонично объединяет в себе несколько направлений: санаторий, отель, спортивно-оздоровительный комплекс, медицинский центр, салон красоты и ресторан.

Все вместе они органично дополняют друг друга и работают во благо основной цели: прекрасного самочувствия и настроения, восстановления жизненных сил и полноценного отдыха.

В санатории стартовала акция "Курс на здоровье", которая предоставляет скидки при покупке путевки от 7 дней. Акция продлится до 28 февраля 2017 года.

Стоимость проживания на время проведения акции - от 2570 р./сутки.

Пенсионерам предоставляется дополнительная скидка - 5%.

На другие санаторно-курортные программы скидка не распространяется.

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Теги: санаторий Самарский акция санаторий отдых здоровье медицина спорт Самара

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Последние комментарии

f h 22 июня 2016 10:08 В 2016 году от клещевого энцефалита вакцинировались 7,5 тыс. жителей области

Еслиб еще эти прививки делали. Муж в марте сделал прививку в 15 поликлинике, а следующую сделать не может - нет вакцины и сказали, что в Самарскую область вакцина не закуплена. И вообще ее не имеют права делать населению в целях профилактики, т.к она не входит в этот список.

Алексей Сорокин 28 мая 2015 22:10 В Загородном парке Самары ребенка укусил энцефалитный клещ

ну и где обработка парков и скверов в Самаре от клещей?

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