В ТЦ "Аврора" разом из строя вышли все шлагбаумы

Во вторник вечером, 31 января, в самарском ТЦ "Аврора" произошел сбой в работе шлагбаумов. Как сообщают очевидцы, администрация торгового центра перекрыла все въезды и выезды с парковки, кроме "Ленты". В результате образовался огромный затор, десятки автовладельцев оказались в пробке внутри здания.
Как прокомментировала Волга Ньюс руководитель отдела маркетинга торгового центра Елена Ермишкина, во вторник действительно произошел перебой с электроэнергией, в результате чего сотрудники парковки были вынуждены перевести режим работы шлагбаумов в ручной. Из-за этого и возникла заминка.
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