Какие медицинские услуги можно получить по полису ОМС

Для того чтобы пройти полное медицинское обследование, вовсе не обязательно тратить много денег. Эта услуга для каждого самарца в возрасте с 21 года доступна в рамках бесплатной диспансеризации. Кроме того, если вы уверены, что ваш лечащий врач в поликлинике или стационаре не оказывает вам должную помощь, не спешите искать помощи у "частников". Можно пожаловаться на неправильное лечение.

Как рассказал в ходе состоявшего в прошлый четверг "круглого стола" с представителями СМИ глава Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Виктор Мокшин, в наступившем году жителей губернии ожидают заметные изменения. Так, в частности, обновится порядок диспансеризации. Теперь о ней будут сообщать заранее посредством телефоных звонков и sms. Это позволит избежать часто встречающейся ситуации, когда пациент и знать не знает, что имеет право на бесплатное обследование. Как правило, сейчас у участковых врачей или медсестер есть контакты всех пациентов, так что новый порядок не станет для них проблемой.

Отметим, что на диспансеризацию имеют право граждане в возрасте с 21 года. Она включает в себя такие исследования, как флюорография, общий анализ крови, общий анализ мочи, анализы на выявление количества сахара и холестерина, для женщин - осмотр гинеколога. Кроме того, для граждан старше 39 лет дополнительно предусмотрены такие обследования, как УЗИ брюшной полости, консультация невропатолога и офтальмолога, для женщин - маммография. Таким образом, все самые нужные анализы и исследования, за которые пришлось бы заплатить немалые деньги в частных лабораториях и медицинских центрах, можно пройти бесплатно. Для этого достаточно иметь медицинский полис. И даже если в вашей поликлинике какого-то оборудования нет, врачи обязаны сами договориться с другим лечебным учреждением, чтобы направить вас на бесплатное обследование.

Более того, нуждающиеся могут бесплатно получить и высокотехнологичную помощь, к примеру, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Так, к примеру, в 2015 году в Самарской области в рамках ОМС было проведено 600 процедур ЭКО, а в 2016 году - уже 1500. Ожидается, что в этом году благодаря отмене системы квот для медучреждений по оказанию высокотехнологичной помощи количество подобных операций станет еще больше.

Как подчеркивает Виктор Мокшин, для больных бесплатными будут обследования на специальных высокоточных позитронно-эмиссионных томографах. "Их применение необходимо в тех случаях, когда другие современные методы исследования не могут дать однозначного ответа, есть ли у пациента рак или нет, - говорит глава ТФОМС. - Такой томограф способен заметить малейшие признаки новообразований в теле больного. Раньше больным приходилось для прохождения такой процедуры отправляться в столицу или даже в Германию или Израиль". Правда, пока в области таких томографов будет всего два: один в новом здании на ул. Солнечной (в районе онкоцентра), второй - в Тольяттинском медгородке. Начнут свою работу они уже летом этого года. И несмотря на высокую стоимость процедуры (одно обследование обойдется примерно в 35 тыс. рублей), если лечащий врач посчитает это необходимым, вы получите его по полису ОМС. Впрочем, конечно, при желании процедуру можно пройти и платно.

Как защититься от сезонных инфекционных заболеваний Ситуация по эпидемическим показателям в Самарской области остается благоприятной, но врачи считают, что расслабляться не стоит. Самый пик заболеваемости еще впереди.

Но как быть в том случае, если вы недовольны качеством оказанных вам или вашим родственникам медицинских услуг? Оказывается, можно пожаловаться в ТФОМС по телефону "горячей линии". Как нас заверил Виктор Мокшин, сотрудники фонда изучат лечебную документацию учреждения и проанализируют данные медицинских карт пациента. Если они придут к выводу, что он действительно не получил должного лечения или ему "забыли" провести важные процедуры или обследования, то будут приняты меры.

"Существуют точные регламенты выявления и лечения той или иной болезни, - говорит Виктор Мокшин, - так что малейшее отступление от них чревато проблемами для больницы. Больной вновь получит лечение, на сей раз уже качественное, а лечебное учреждение будет оштрафовано. Из этих денег фонд впоследствии будет оплачивать дополнительное образование медработников и покупку оборудования для больниц".

Виктор Мокшин, директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования:

- В прошлом году на территории области стал работать новый институт - страховые представители. Они нацелены на непосредственные контакты с населением и должны предоставить пациентам возможность получить любую информацию, связанную с оказанием медицинской помощи. Оставить им свое обращение или отправить жалобу можно по телефону "горячей линии" ТФОМС 8-800-2002-660, которая работает по будням с 9.00 до 18.00.