Перед Пасхой цены на куриные яйца останутся на прежнем уровне

В воскресение, 16 апреля, самарцы будут отмечать Пасху и, как водится, украшать вареные вкрутую яйца к столу. Мы прошлись по самарским рынкам, заглянули в супермаркеты и узнали, почем нынче стоит этот атрибут православного праздника.
На рынках яйцо можно купить в "лотках" с деревенским маслом, молоком, творогом, курами и др. У фермеров чаще представлен лишь один сорт яиц, зато в магазинах и в отделах с яйцами на рынках на ценнике обязательно указана классификация: категория С2 означает, что перед вами столовое яйцо весом от 45 до 55 грамм, С1 — это уже крупное яйцо от 55 до 65 грамм. Самые большие, весом от 65 до 75 грамм попадают в категорию отборных — СО, а более 75 грамм — СВ. Кроме столовых существуют диетические яйца, правда, таких мы на самарских прилавках не встретили.
А вот насчет "взлета" цен перед пасхой однозначного ответа от продавцов мы не получили. Фермеры нерешительно жмут плечами, а продавцы в киосках говорят, что цены могут поднять лишь в день ревизии со стороны руководства, но никак не перед Пасхой. К слову, в прошлом году Самарастат не зафиксировал роста цен на куриное яйцо перед Пасхой, и даже наоборот, на протяжении всего апреля этот продукт народного потребления дешевел в среднем на 1 процент.
Стоимость десятка куриных яиц по данным на 11 апреля 2017 года
Последние комментарии
Ярмарка дорогая. Привожу цены по рыбе. Навагу в субботу я купил на Норде за 140 рублей за кг. На ярмарке это рыба стоила 255 за кг. А корюшке на яр марке продавали больше чем за 400 рублей за кг. Хотя две недели назад я купил подобную рыбу на рынке в 15 мкр за 275 рублей. Не буду утверждать, но как показалось мед продавали китайский, так на замеченных мной пластмассовых флягах были иероглифы. Выбор чая ничего. Но тоже можно употребить слова Плюшкина....Чай напиток дорогой. А сырные рулеты в соседнем с ярмаркой перекрестком на 200 рублей дешевле. В следующий раз цены должны адекватнее
Так конец когда?