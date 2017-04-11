Перед Пасхой цены на куриные яйца останутся на прежнем уровне

В воскресение, 16 апреля, самарцы будут отмечать Пасху и, как водится, украшать вареные вкрутую яйца к столу. Мы прошлись по самарским рынкам, заглянули в супермаркеты и узнали, почем нынче стоит этот атрибут православного праздника.

На рынках яйцо можно купить в "лотках" с деревенским маслом, молоком, творогом, курами и др. У фермеров чаще представлен лишь один сорт яиц, зато в магазинах и в отделах с яйцами на рынках на ценнике обязательно указана классификация: категория С2 означает, что перед вами столовое яйцо весом от 45 до 55 грамм, С1 — это уже крупное яйцо от 55 до 65 грамм. Самые большие, весом от 65 до 75 грамм попадают в категорию отборных — СО, а более 75 грамм — СВ. Кроме столовых существуют диетические яйца, правда, таких мы на самарских прилавках не встретили.

А вот насчет "взлета" цен перед пасхой однозначного ответа от продавцов мы не получили. Фермеры нерешительно жмут плечами, а продавцы в киосках говорят, что цены могут поднять лишь в день ревизии со стороны руководства, но никак не перед Пасхой. К слову, в прошлом году Самарастат не зафиксировал роста цен на куриное яйцо перед Пасхой, и даже наоборот, на протяжении всего апреля этот продукт народного потребления дешевел в среднем на 1 процент.

Стоимость десятка куриных яиц по данным на 11 апреля 2017 года