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Телевидение, связь, Интернет Технологии

Tele2 подвел итоги первого года работы в Самарской области

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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История развития Tele2 в Самарской области началась 30 марта 2016 года, когда официально был дан старт коммерческим операциям в регионе. С этого дня жители могут подключиться к оператору или перейти в сеть Tele2 с сохранением номера. Своим новым абонентам компания предложила услуги скоростного интернета стандарта 3G, а также выгодную стоимость мобильной связи.

Фото: Архив «ВН»

В течение года компания реализовала ряд проектов по техническому развитию сети. За год количество базовых станций с поддержкой ЗG увеличилось на 42%, что позволило увеличить емкость сети и обеспечить абонентам высокую скорость передачи данных.

Сегодня, как и год назад особое внимание компания уделяет обеспечению жителей областных населенных пунктов услугами голосовой связи и интернета. Так, за прошедший год Те1е2 запустила сети 20/30 в городах Отрадный, Похвистнево, Безенчук, поселке Мирный, селах Красный Яр и Шигоны, а также еще более чем в 20 малых населенных пунктах. Сегодня в зоне уверенного приема сети проживает 75% жителей области, и столько же могут пользоваться услугами мобильного интернета по технологии 3G.

Важным шагом к обеспечению абонентов качественными услугами стал проект по запуску технологии HD-Voice, которая позволяет в несколько раз повысить реалистичность передачи звука при голосовых вызовах в сетях 30. А внедрение системы SON (Self-Organizing Network) в январе 2017 года позволяет перераспределять ресурсы базовых станций при пиковых нагрузках на сеть и увеличить среднюю скорость передачи данных на одного абонента на 10%.

Главным результатом первого года работы Tele2 в Самарском регионе стал почти восьмикратный рост числа абонентов компании. Основным драйвером развития компании послужил скоростной мобильный интернет — за год объем потребляемого интернет-трафика в сети Tele2 вырос почти в 5 раз, а выручка от услуг передачи данных — в 3 раза.

В начале 2017 года компания объявила о развитии бизнес-стратегии и запуске новой коммуникационной платформы "Другие правила". 10 апреля оператор предложил своим абонентам принципиально новую линейку тарифных планов "Мой". Новые предложения имеют ряд важных преимуществ. Оператор предоставил абонентам бесплатный и безлимитный доступ в социальные сети Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также мессенджеры Viber и WatsApp. Звонки абонентам Tele2 России и Самарской области теперь также безлимитны и не расходуют пакет минут. Новые тарифы также предоставляют возможность пользоваться услугами связи в роуминге на выгодных условиях: все входящие вызовы будут бесплатными, а интернет по-прежнему предоставляется на условиях домашнего региона. Все абоненты получили возможность пользоваться бесплатной услугой "Перенос остатка" и переносить на следующий месяц неизрасходованные пакеты минут, СМС-сообщений и интернет-трафик.

 

Теги: Tele2 Самара сотовая связь сотовый оператор мобильный интернет связь технологии

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