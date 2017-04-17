С 18 по 20 апреля РЖД вдвое снижает цены на билеты в купе

С 18 по 20 апреля в рамках акции "Удачный вторник" самарцы могут приобрести билеты на верхние полки в купейные вагоны со скидкой в 50%. Предложение действует в поездах отправлением с 26 апреля по 4 мая.

Скидка предоставляется от тарифа на нижнее место, а также не распространяется на комплекс сервисных услуг и плату за постельное белье. Специальные тарифы не применяются одновременно с другими скидками и не распространяются на билеты для организованных групп пассажиров.