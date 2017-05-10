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Заявление о регистрации брака можно подать через портал "Госуслуги"

САМАРА. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Открыта возможность подать заявление о заключении брака во Дворцы бракосочетания и органы ЗАГС Самарской области заблаговременно, за несколько месяцев до желаемой даты через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Для регистрации заключения брака жителям региона не обязательно несколько раз посещать ЗАГС. Достаточно просто подать электронное заявление о заключении брака, после чего прийти уже лишь непосредственно на саму церемонию бракосочетания, имея при себе необходимые документы.

Кроме того сообщается, что 7 и 8 июля 2017 года во Всероссийский День семьи, любви и верности будет увеличено время работы Дворцов бракосочетания городских округов Самара и Тольятти по государственной регистрации заключения брака.

Заявления о заключении брака будут приняты от всех желающих зарегистрировать брак в эти дни. Торжественные государственные регистрации заключения брака будут проводиться по особым праздничным сценариям.

Теги: загс Самара Тольятти регистрация семьи день семьи

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