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UTair назначает прямые авиарейсы из Самары в Анапу и Краснодар

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Авиакомпания UTair запускает новые рейсы в рамках программы развития маршрутной сети на юге России.

С 23 мая начинаются полеты из Самары в Краснодар, а 1 июня - из Самары в Анапу.

Всего в весенне-летнем сезоне программа полетов UTair из регионов России на курорты Краснодарского края будет включать в себя 30 направлений. Прямыми рейсами авиакомпании на курорты Черноморского побережья смогут воспользоваться жители 13 городов Центрального, Приволжского, Северо-Западного, Уральского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Теги: UTair Самара Анапа Краснодарский край авиаперевозки транспорт туризм

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