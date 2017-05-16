UTair назначает прямые авиарейсы из Самары в Анапу и Краснодар

Авиакомпания UTair запускает новые рейсы в рамках программы развития маршрутной сети на юге России.

С 23 мая начинаются полеты из Самары в Краснодар, а 1 июня - из Самары в Анапу.



Всего в весенне-летнем сезоне программа полетов UTair из регионов России на курорты Краснодарского края будет включать в себя 30 направлений. Прямыми рейсами авиакомпании на курорты Черноморского побережья смогут воспользоваться жители 13 городов Центрального, Приволжского, Северо-Западного, Уральского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.