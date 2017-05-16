"Дом.ru" и канал Museum HD приглашают самарцев на "Ночь музеев"

Телеком-оператор "Дом.ru" и канал Museum HD приглашают жителей Самары в Самарский областной художественный музей (улица Куйбышева д. 92) на "Ночь музеев". Событие состоится в субботу, 20 мая с 19.00 до 24.00.

Посетителей ждет увлекательный квест и тематическая фотосессия. Для участия в квесте достаточно иметь мобильный телефон, подключенный к интернету. Получив QR-код на зоне "Дом.ru", нужно правильно ответить на несколько вопросов, используя чат-бот. Пройти квест можно как в музее, так и в сообществе "Дом.ru" в "ВКонтакте". Победители, набравшие максимум баллов, смогут выиграть призы от "Дом.ru" и одну из 100 сумок с изображением известной картины от Museum HD, а также сертификаты от сети книжных магазинов "Читай-город". В музее все желающие смогут сфотографироваться в креативной фотозоне и забрать фото на память.

Также в этот вечер для гостей мероприятия будет открыта вся территория областного художественного музея. Гости впервые смогут увидеть знаменитый музейный балкон, прогуляться по музейному дворику, понаблюдать за созданием граффити, стать свидетелями битбокс батла, отправиться на экскурсии по самым известным музеям мира в виртуальной реальности. Кульминацией вечера станет спектакль "Металлолом" в Мраморном зале.

Международная акция "Ночь музеев" проходит с 1997 года. В этот день музеи работают непривычно долго — вечером и ночью, устраивая мастер-классы, квесты, лекции и концерты.

"Мы рады поддержать одно из главных культурных событий года и предлагаем самарцам проверить свои знания об истории музеев и их экспонатах. А благодаря каналу Museum HD клиенты "Дом.ru" могут познакомиться с самыми известными музеями мира", — отмечает директор филиала "Дом.ru" в Самаре Огарков Алексей.