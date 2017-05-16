16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Резидент технопарка создает систему для проектирования автомобилей и самолетов Сколько стоят услуги цифровой телефонии в Самарском регионе В Самарской области все еще работает более 1,5 тысяч таксофонов "Лаборатория Касперского" нашла способ защитить детей от опасных групп "ВКонтакте" Резидент технопарка "Жигулевская долина" - компания "Веблайм" - развивает малый и средний бизнес

Телевидение, связь, Интернет Технологии

"Дом.ru" и канал Museum HD приглашают самарцев на "Ночь музеев"

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 28
Версия для печати

Телеком-оператор "Дом.ru" и канал Museum HD приглашают жителей Самары в Самарский областной художественный музей (улица Куйбышева д. 92) на "Ночь музеев". Событие состоится в субботу, 20 мая с 19.00 до 24.00.

Фото: Архив «ВН»

Посетителей ждет увлекательный квест и тематическая фотосессия. Для участия в квесте достаточно иметь мобильный телефон, подключенный к интернету. Получив QR-код на зоне "Дом.ru", нужно правильно ответить на несколько вопросов, используя чат-бот. Пройти квест можно как в музее, так и в сообществе "Дом.ru" в "ВКонтакте". Победители, набравшие максимум баллов, смогут выиграть призы от "Дом.ru" и одну из 100 сумок с изображением известной картины от Museum HD, а также сертификаты от сети книжных магазинов "Читай-город". В музее все желающие смогут сфотографироваться в креативной фотозоне и забрать фото на память.

Также в этот вечер для гостей мероприятия будет открыта вся территория областного художественного музея. Гости впервые смогут увидеть знаменитый музейный балкон, прогуляться по музейному дворику, понаблюдать за созданием граффити, стать свидетелями битбокс батла, отправиться на экскурсии по самым известным музеям мира в виртуальной реальности. Кульминацией вечера станет спектакль "Металлолом" в Мраморном зале.

Международная акция "Ночь музеев" проходит с 1997 года. В этот день музеи работают непривычно долго — вечером и ночью, устраивая мастер-классы, квесты, лекции и концерты.

"Мы рады поддержать одно из главных культурных событий года и предлагаем самарцам проверить свои знания об истории музеев и их экспонатах. А благодаря каналу Museum HD клиенты "Дом.ru" могут познакомиться с самыми известными музеями мира", — отмечает директор филиала "Дом.ru" в Самаре Огарков Алексей.

Канал Museum HD, посвященный искусству, доступен в сети цифрового ТВ "Дом.ru TV" в пакете каналов "Удивительная планета". Зрители канала могут смотреть репортажи с выставок и из музеев со всего мира, бывать в мастерских художников и наблюдать, как они создают шедевры, узнавать истории самых известных картин.

Теги: Огарков Алексей Дом.ru Самара квесты Ночь музеев Художественный музей телевидение

По вашему мнению, какое место займут "Крылья Советов" по итогам чемпионата страны?

архив опросов

Последние комментарии

Руслан Попов 01 апреля 2016 20:16 Интерактивное телевидение 2.0 от "Ростелекома": тестируем ТВ нового формата

Подскажите, случаем не знаете как сбросить приставку к заводским настройкам. При подключении не видит подключения к интернету и не могу зайти в меню. Физическая кнопка отсутствует и это я считаю большим минусом. Заранее благодарен за ответ.

Ринат Ахметов 17 июня 2015 00:39 Тест работы 4G в Самаре - "МегаФон" vs Yota

Максимально скорость ловил 75,42mbps Ping 27ms На устройстве Samsung Galaxy S4 LTE+ Модель: GT-I9506

Фото на сайте

Интерактивное телевидение 2.0 от "Ростелекома": тестируем ТВ нового формата

Интерактивное телевидение 2.0 от "Ростелекома": тестируем ТВ нового формата

Интернет с большой буквы "G". Тест работы 4G в Самаре - "МегаФон" vs Yota

Интернет с большой буквы "G". Тест работы 4G в Самаре - "МегаФон" vs Yota

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4