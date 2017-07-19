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20 июля на грузовой переправе до Рождествено пустят дополнительные рейсы

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завтра, 20 июля, Самарское речное пассажирское предприятие пустит дополнительные рейсы грузопассажирской переправы от Самары до Рождествено.

Паром вне ежедневного расписания отчалит от пристани в Рождествено в 19:00. Из Самары, от Ульяновского спуска, дополнительный рейс судно совершит в 24:00, сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Теги: Самара речной транспорт СРПП Рождествено переправа

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Александр Ярославлев 04 мая 2017 13:02 Где в Самаре устроить экстремальный уик-энд

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Пришёл сегодня к дамбе под кинапом. В 9.30 пээски не было, минут 15 простоял и ушёл

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