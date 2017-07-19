20 июля на грузовой переправе до Рождествено пустят дополнительные рейсы

Завтра, 20 июля, Самарское речное пассажирское предприятие пустит дополнительные рейсы грузопассажирской переправы от Самары до Рождествено.

Паром вне ежедневного расписания отчалит от пристани в Рождествено в 19:00. Из Самары, от Ульяновского спуска, дополнительный рейс судно совершит в 24:00, сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.