В аэропорту "Курумоч" маломобильных пассажиров на борт самолета поднимет амбулифт

В международном аэропорту "Курумоч" ввели в эксплуатацию амбулифт для комфортной и безопасной транспортировки маломобильных пассажиров на борт воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Самарский аэропорт закупил амбулифт на базе ГАЗ С41R33. Новая машина вмещает до трех инвалидных колясок и трех человек сопровождающего персонала. Платформа амбулифта способна подниматься на высоту до 5,8 м, что позволяет обеспечить доступ пассажиров в креслах или на носилках практически на любое воздушное судно. Воспользоваться амбулифтом можно без дополнительной заявки.
В 2017 году услугами самарского аэропорта воспользовались более 1,7 тыс. маломобильных пассажиров. Напомним, ранее на территории самарского аэропорта был открыт специальный зал отдыха для пассажиров с ограниченными возможностями (третий этаж, до зоны досмотра, услуга предоставляется бесплатно).
Подробную информацию можно получить на сайте в разделе "Обслуживание пассажиров с ограниченными физическими возможностями", на стойке информации на первом этаже пассажирского терминал, а также по телефонам:
- +7 (846) 966-51-82 (круглосуточно) — информация о порядке предоставления услуг в аэропорту для пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, прием заявок на обслуживание;
- +7 (846) 966-50-42 (круглосуточно) — информация по вопросам медицинского обеспечения и оформления соответствующих документов;
- +7 (846) 966-50-15 (круглосуточно) — информация по услугам парковки.
Последние комментарии
Тоже долго искала где сделать татуху в Самаре, мастеров множество, глаза разбегались. Очень боялась, особенно по -поводу стерильности и т.д. случайно узнала о татуировщице, которая бьет в Сатори - это клиника.Познакомились, осмотрелись, набили.За чистоту, стерильность, приятного мастера с худ.образованием и мое тату- пять баллов. Так что, если кто ищет- пишите.
Класс! Точно про Самару!