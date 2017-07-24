В аэропорту "Курумоч" маломобильных пассажиров на борт самолета поднимет амбулифт

В международном аэропорту "Курумоч" ввели в эксплуатацию амбулифт для комфортной и безопасной транспортировки маломобильных пассажиров на борт воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Самарский аэропорт закупил амбулифт на базе ГАЗ С41R33. Новая машина вмещает до трех инвалидных колясок и трех человек сопровождающего персонала. Платформа амбулифта способна подниматься на высоту до 5,8 м, что позволяет обеспечить доступ пассажиров в креслах или на носилках практически на любое воздушное судно. Воспользоваться амбулифтом можно без дополнительной заявки.

В 2017 году услугами самарского аэропорта воспользовались более 1,7 тыс. маломобильных пассажиров. Напомним, ранее на территории самарского аэропорта был открыт специальный зал отдыха для пассажиров с ограниченными возможностями (третий этаж, до зоны досмотра, услуга предоставляется бесплатно).

Подробную информацию можно получить на сайте в разделе "Обслуживание пассажиров с ограниченными физическими возможностями", на стойке информации на первом этаже пассажирского терминал, а также по телефонам: