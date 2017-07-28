Сколько денег туристу нужно иметь на счету своего мобильного?

Сотовая связь и мобильный Интернет для большинства из нас стали неотъемлемой частью жизни, и мы не готовы расставаться с ними даже на отдыхе. Какие предложения подготовили операторы "Большой тройки", и как не разориться на телефонных разговорах за границей? Попытаемся разобраться.

Как считают

Расходы на сотовую связь за границей всегда были дороже, потому что зарубежные операторы устанавливают собственные сборы для иностранцев. "Стоимость минуты складывается из межоператорских тарифов, поскольку для связи используется сеть другого оператора. При этом, чем больше клиентов пользуются услугами связи (звонками, Интернетом) оператора-партнера, тем ниже может быть стоимость затрат оператора на одного клиента, и, соответственно, стоимость услуг для клиентов при нахождении за границей", — рассказали в ПАО "ВымпелКом".

"Выгода компании "МегаФон" при формировании тарифов на звонки в странах зарубежья минимальна, так как мы стараемся не завышать изначальную стоимость услуги. Тем не менее для снижения затрат в роуминге мы предлагаем нашим абонентам различные пакеты и скидки с гарантированным объемом минут и интернет-трафиком", — пояснил директор Самарского отделения компании "МегаФон" Максим Токаренко.

Как правило, в популярных у наших туристов странах российские сотовые операторы заключают соглашения с местными коллегами. Это позволяет устанавливать сравнительно выгодные тарифы. И наоборот. Так, к примеру, в экзотической Танзании стоимость общения в роуминге будет в разы выше, чем в любимой у наших соотечественников Турции. "В труднодоступных и экзотических странах с минимальным турпотоком, как правило, слабо развиты мобильные сети, связь монополизирована одним-двумя операторами. Они устанавливают заведомо высокие тарифы внутри региона, и это увеличивает изначальную себестоимость минуты в роуминге", — отмечает Максим Токаренко.



Выбрать тариф

Этим летом основные сотовые операторы подготовили новые предложения для роуминга, ориентированные, по большей части, на пользование Интернетом. "В июле мы запустили специальное роуминговое предложение — новый тариф "Забугорище" и одноименную опцию, — говорит директор самарского филиала МТС Алекасандр Меламед. — "Забугорище" — это принципиально новый подход к тарификации за рубежом: стоимость звонков и мобильного Интернета при выезде за границу не будет меняться, минуты и пакет Интернета будут расходоваться "как дома". Ежедневная плата за услуги сопоставима с ценой одной поездки на общественном транспорте в Европе, и теперь нашим абонентам, находящимся за границей, не нужно будет подключаться к сети Wi-Fi в отеле или искать кафе с доступом в Интернет".

Как начать пользоваться бесконтактными платежами Чем быстрее — тем лучше. Таков девиз современного человека, представителя века цифровизации. Дабы ускорить будничные рутинные процессы — будь то покупка кофе или оплата такси, светлейшие умы придумали бесконтактную систему платежей.

"МегаФон" предлагает клиентам пакеты различных услуг — минут, SMS и опций для мобильного Интернета. "В последнее время все больше владельцев смартфонов пользуются сервисами на базе передачи данных, поэтому нам важно предоставить им возможность экономить и в зарубежных поездках. В июне 2017 года абонентам была предложена опция "Мир онлайн", обеспечивающая круглосуточную безлимитную передачу данных в 43 популярных странах мира", — рассказал Максим Токаренко.

В "Билайне" был разработан тариф "Самый выгодный роуминг". "Пакет из 10 минут в сутки предоставляется клиенту за 100 рублей (в странах СНГ), 20 минут в сутки за 200 рублей — в популярных странах. 1 минута до конца дня после исчерпания пакета стоит 10 рублей. Пакет 40 Мб Интернета за 200 рублей подключается при первом выходе в Интернет и действует до конца дня. 1 Мб Интернета до конца дня после исчерпания пакета стоит 5 рублей. Услуга подключается автоматически. Если вы не пользуетесь связью, когда находитесь за границей, списаний за нее не будет", — сообщили в ПАО "ВымпелКом".

Если вы абонент "Билайна" и входите в 25% пользователей сотовой связи, которые расходуют в роуминге более 40 Мб интернет-трафика в сутки, то можно воспользоваться услугой подключения безлимитного Интернета. Его стоимость — 350 рублей в сутки. Опция действует на территории 90 стран мира. Первые 100 Мб трафика расходуются на максимально возможной скорости, все остальное время до окончания суток скорость мобильного интернета составляет 128 Кбит/с.