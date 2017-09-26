Куда отправить школьника на осенние каникулы

Еще только-только начался учебный год, а школьники уже строят планы на осенние каникулы. И это, наверное, правильно. Ведь если вы собираетесь в экскурсионную поездку всем классом, определиться с выбором следует заранее.

Знакомство с Уралом

Экскурсионных программ для школьных групп предлагается немало. Можно отправиться всем классом как по хорошо известным маршрутам (в Казань, Ульяновск, Пензу), так и по относительно новым - например, в Екатеринбург. "В Екатеринбурге мы предлагаем на выбор одну из нескольких программ, - рассказывает генеральный директор туристической компании "Сказка Странствий" Мария Бондарева. - Все они предполагают доставку из Самары поездом: сутки в пути, два, иногда три дня на месте и снова дорога домой. Стоимость каждой программы - от 8,5 тыс. рублей с человека, плюс около 4,8 тыс. рублей стоит билет на поезд в оба конца.

Тур "Екатеринбург - столица Урала" предполагает весьма насыщенную программу. В первый день, помимо обзорной экскурсии по городу, в которую, кстати, включено и посещение Музея камня с рассказом об уральских поделочных, драгоценных камнях и цветных металлах, ребятам предложат совершить и загородную поездку - посмотреть на границу Европы и Азии. Туристы узнают историю Сибирского тракта, установления границы этих двух частей света и очень много интересного об Уральских горах.

Программа следующего дня - загородная экскурсия на Ганину Яму. Это урочище в 17 км от Екатеринбурга, заброшенный медный рудник. Летом 1918 года в одной из его копей были тайно уничтожены останки семьи последнего русского императора, а спустя много лет захоронение было обнаружено геологами. Позже здесь был возведен монастырь во имя Святых Царственных Страстотерпцев. На его территории построено семь деревянных храмов, каждый из которых имеет свои архитектурные особенности, в то же время все они вместе являются единым комплексом.

Какие заграничные курорты предлагают пляжный отдых в октябре Нам всегда хочется продлить лето: вскочить в последний вагон (а точнее самолет) и успеть захватить теплые солнечные денечки на каком-нибудь заграничном морском побережье. Выясним, чем в этом нам готовы помочь туроператоры.

Немного науки и литературы

Программа "Путешествие к Демидовым" также предполагает обзорную экскурсию по Екатеринбургу, посещение границы Европа - Азия и Музея камня. Кроме того, целый день будет выделен для поездки в город Невьянск - империю уральских горнозаводчиков Демидовых. Здесь, в 90 км от Екатеринбурга, выпускали лучшее в мире железо, тайно плавили первое сибирское серебро. А еще в Невьянске впервые был использован громоотвод.

"Ребята познакомятся с уникальным творением Демидовых - Наклонной башней, которая славится отклонением от вертикали, и знаменитой слуховой комнатой, - рассказывает Мария Бондарева. - Также они увидят Спасо-Преображенский собор, который считается одним из красивейших на Урале. А экспозиция "История Невьянского края" расскажет о Невьянске как о городе-заводе, "дедушке уральской металлургии" и центре старообрядчества".

Еще одно место, которое предполагается посетить, - село Таволги. Здесь работает гончарная мастерская, где ребятам предложат принять участие в мастер-классе, попробовать поработать за гончарным кругом и изготовить сувенир из глины. Дополнят программу тура более современные развлечения: посещение Свердловской киностудии и Парка чудес "Галилео".

Наконец, тур "Бажовских сказов дивные места", помимо обзорной экскурсии по городу, поездки на границу Европы и Азии и посещения Музея Камня, предполагает еще и литературную составляющую, ведь в 65 км от Екатеринбурга, в городе Сысерть родился Павел Бажов. Школьники познакомятся с городом, побывают в музее писателя.

Как поясняет директор по развитию туристической компании "Посети Тур" Виталий Семенов, это не единственная достопримечательность Сысерти. Здесь еще есть, например, Центр по мониторингу и реабилитации хищных птиц "Холзан" - единственный в России питомник, в котором хищных птиц лечат и выпускают на волю. В нем тоже ребята побывают в рамках тура. Ну и под занавес их будет ждать Сысертский завод художественного фарфора, где можно будет увидеть все этапы его производства и декорирования. Здесь можно будет самостоятельно декорировать кружку и забрать ее на память. По возвращении в Екатеринбург маленьких туристов ждут Музей Камнерезного и ювелирного искусства, Свердловская киностудия и Парк чудес.

Стартовали акции раннего бронирования на горнолыжные курорты Памятуя о том, что сани нужно готовить летом, многие любители активного отдыха уже озадачились планированием своих новогодних каникул. И это правильно, поскольку именно сейчас действуют акции раннего бронирования, которые позволяют приобрести путевку со значительной скидкой.

Москва Булгакова, Гоголя, Толстого

Еще одна программа, которую наверняка оценят учителя словесности, - "Москва литературная" - рассчитана на пять дней, включая дорогу. Ребята побывают в музее-заповеднике "Абрамцево", где жили и творили Аксаков, Гоголь, Тургенев, а также Левитан, Серов, Врубель, Шаляпин. Помимо этого, в программе тура - посещение музея-усадьбы Льва Толстого "Хамовники", музея-квартиры Пушкина, дома-музея Гоголя. Само собой - обзорная экскурсия по столице и прогулка по Арбату.

Весьма интересна экскурсия "Москва Михаила Булгакова", на которой ребята услышат много интересного о Москве "Мастера и Маргариты" и узнают романтическую историю писателя и его жены, которая стала прообразом главной героини романа. Перед отъездом туристы посетят некрополь Новодевичьего монастыря, где захоронены Гоголь, Булгаков, Чехов, Маяковский, Третьяков, Шаляпин, Шукшин, Никулин, Гурченко и многие другие выдающиеся деятели.

Стоимость такого тура - от 7 тыс. рублей на человека. Проезд до Москвы и обратно оплачивается отдельно.