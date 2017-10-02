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На ж/д вокзале Самары можно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ОАО "РЖД" совместно с Минздравом России с июля по октябрь реализует совместный проект, направленный на информирование граждан Российской Федерации о проблеме ВИЧ-инфекции.

4 октября на железнодорожном вокзале Самара в 14:00 состоится открытие пункта конфиденциального тестирования на ВИЧ-инфекции. В мероприятии примут участие руководители Куйбышевской железной дороги и Министерства здравоохранения Самарской области.

Анонимное и бесплатное тестирование на ВИЧ в Самаре будет проводиться с 4 по 6 октября с 10:00 до 18:00 в оборудованном помещении, расположенном в здании железнодорожного вокзала. Все желающие смогут сдать тест, а через 15 минут получить результат и подробную медицинскую консультацию.

Также сообщается, что в поддержку проекта министерства здравоохранения России, направленного на повышение информированности людей о ВИЧ-инфекции, ОАО "РЖД" организовало курсирование специального вагона. Он отправился в путь из Владивостока и следует по Транссибу с остановками в крупных городах в составе пассажирских поездов. Всего проектом запланировано охватить 24 региона Российской Федерации.

Теги: железнодорожный вокзал Самара ВИЧ РЖД здоровье акция

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Последние комментарии

f h 22 июня 2016 07:08 В 2016 году от клещевого энцефалита вакцинировались 7,5 тыс. жителей области

Еслиб еще эти прививки делали. Муж в марте сделал прививку в 15 поликлинике, а следующую сделать не может - нет вакцины и сказали, что в Самарскую область вакцина не закуплена. И вообще ее не имеют права делать населению в целях профилактики, т.к она не входит в этот список.

Алексей Сорокин 28 мая 2015 20:10 В Загородном парке Самары ребенка укусил энцефалитный клещ

ну и где обработка парков и скверов в Самаре от клещей?

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