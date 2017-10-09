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В 2017 году от клещей пострадали почти шесть тысяч жителей области

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала эпидемического сезона (с 16 марта 2017 года) в медучреждения Самарской области по поводу укусов клещами обратилось почти шесть тысяч человек, что на 172 случая больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них пострадало порядка 1,6 тыс. детей, что на 58 случаев больше, чем за аналогичный период 2016 года. Всего зарегистрировано восемь случаев клещевого боррелиоза и один случай клещевого вирусного энцефалита.

Как сообщает самарский Роспотребнадзор, в 63-м регионе из 35 муниципальных районов в 26 встречаются клещи переносчики вирусного энцефалита и боррелиоза. На территориях высокого риска заражения людей (парков, скверов, лесов возле населенных пунктов, кладбищ, лагерей и др.) ежегодно проводятся акарицидные обработки. Всего в 2017 году противоклещевые обработки проведены на общей площади порядка 3,6 тыс. га, что на 3,6% больше, чем в прошлом году.

Лабораторное исследование клещей на зараженность вирусом клещевого энцефалита и боррелиями организовано в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области". На зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовано 4373 экземпляра  клещей, снятых с людей, что на 634 экземпляра больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом показатель инфицированности клещей в этом году снизился примерно на 30% — в 472 экземплярах обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита (10,8% от числа исследованных). На инфицированность боррелиями специалисты исследовали 3897 экземпляров клещей, что на 34 экземпляра больше чем за аналогичный период прошлого года. В 107 из них были обнаружены боррелии (2,7% от числа исследованных), что на два экземпляра больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самым эффективным средством защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация, рассказали в Роспотребнадзоре. Ежегодно профилактические прививки проводятся лицам, чья профессиональная деятельность связана с пребыванием на эндемичных территориях (лесники, нефтяники, геологи, строители и другие категории работников). В 2017 году против клещевого вирусного энцефалита в Самарской области иммунизировано (вакцинировано и ревакцинировано) 12061 человек, что на 12,5% больше, чем в прошлом году.

Курс вакцинации состоит из двух внутримышечных инъекций с наиболее оптимальным интервалом между ними 5-7 месяцев, последняя прививка делается не позднее, чем за две недели до выхода в очаг клещевого энцефалита. Ревакцинацию проводят однократно через год после завершенной вакцинации, последующие отдаленные ревакцинации проводят каждые три года однократно. При этом специалисты Роспотребнадзора по Самарской области уточняют, что октябрь и ноябрь — это лучшее время для начала курса вакцинации.

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Последние комментарии

f h 22 июня 2016 07:08 В 2016 году от клещевого энцефалита вакцинировались 7,5 тыс. жителей области

Еслиб еще эти прививки делали. Муж в марте сделал прививку в 15 поликлинике, а следующую сделать не может - нет вакцины и сказали, что в Самарскую область вакцина не закуплена. И вообще ее не имеют права делать населению в целях профилактики, т.к она не входит в этот список.

Алексей Сорокин 28 мая 2015 20:10 В Загородном парке Самары ребенка укусил энцефалитный клещ

ну и где обработка парков и скверов в Самаре от клещей?

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