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Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

Яндекс обновил панорамы Самары и окрестностей

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Панорамомобиль — автомобиль со специальным фотооборудованием на крыше — приезжал в город в октябре. Во время поездки он сделал более 75 тысяч фотографий, из которых получилось почти 19 тысяч круговых панорам.

Фото: Яндекс.Карты

Теперь на панорамах есть здания и сооружения, построенные в Самаре за последние годы. Это развязки на реконструированном Московском шоссе, торговые центры, жилые новостройки — например, на улице Солнечной и в Дубовом Гае.

Съёмку вели не только из машины, но и пешком. Со штатива сфотографировали участок Ленинградской улицы, где запрещено движение транспорта, и набережную Волги: там в кадр попали памятники рынде и красноармейцу Сухову.

Панорамы сняты в высоком разрешении. Любое изображение можно приблизить, чтобы рассмотреть подробности — скажем, прочитать надписи на выставочных стендах, которые были установлены в момент съёмок на площади Славы.

Съемочная группа побывала и за пределами Самары: в Новокуйбышевске, Новосемейкино, Волжском и Курумоче. В общей сложности новые панорамы охватывают почти 530 километров улиц и дорог. Это уже четвёртый приезд панорамомобиля в Самару: предыдущие съёмки прошли в 2009, 2011 и 2014 годах.

Теги: Яндекс.Карты Самара фотографии интернет
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