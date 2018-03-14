В каком возрасте стоит задуматься об онкодиагностике

С увеличением продолжительности жизни населения растет и количество заболевающих раком. Какие обследования не следует игнорировать и что происходящее в организме должно насторожить?

Сегодня раком болеют преимущественно люди пожилого возраста. Поэтому с наступлением определенного количества лет не стоит игнорировать предлагаемые врачами обследования. Тем более что для предупреждения появления злокачественных новообразований разработаны программы ранней диагностики и скрининга.

Самарцев приглашают на бесплатную диспансеризацию Вот уже пятый год в России проводится всеобщая диспансеризация населения. Программа призвана выявить факторы риска возникновения наиболее опасных и распространенных заболеваний.

"Есть стандартные методы для своевременной диагностики заболеваний на ранних стадиях, - рассказывает главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. - Для женщин старше 40 лет - раз в два года нужно проходить маммографию, обязательный осмотр у гинеколога с цитологическим обследованием шейки матки, для мужчин после 50 лет - осмотр у уролога, анализ крови на ПСА (простатический специфический антиген)". Также, по словам Андрея Орлова, необходимо всем ежегодно проходить профилактические осмотры, флюорографию и сдавать анализ кала на скрытую кровь. Комплексный осмотр и обследование можно пройти бесплатно в условиях диспансеризации один раз в три года в поликлинике по месту жительства при наличии полиса ОМС.

Некоторые изменения в работе организма должны насторожить человека. Андрей Орлов отмечает, что не следует игнорировать появление слабости, утомляемости, снижения веса, наличие болевых ощущений, повышение температуры. "Все это, как правило, - поздние симптомы, свидетельствующие о прогрессировании заболевания, - говорит эксперт. - Кровь в стуле, кровотечения после дефекации - симптом, который встречается не только при геморрое, но и при раке прямой кишки. Женщинам следует обращать внимание на нарушение цикла, наличие боли и кровянистых выделений в межменструальном периоде и в менопаузе, выделения из соска. У мужчин - нет ли затруднений при мочеиспускании, а также его частота в ночное время".

Кстати, на сайте областного онкологического диспансера можно найти анкеты, ответив на вопросы которых, пациент узнает, имеется ли у него предрасположенность к развитию опухоли предстательной железы, толстой кишки, меланомы, женской репродуктивной системы и молочной железы и раку легкого.

Андрей Орлов, главный врач СОКОД:

- Медиками давно установлены факторы, которые могут сыграть роль в возникновении рака. Это табакокурение, употребление алкоголя, инфекции, неправильное питание и ожирение, недостаточная физическая активность. Кроме того, на онкологию могут повлиять избыточное ультрафиолетовое излучение, гормональные и репродуктивные факторы, загрязнение окружающей среды и воздействие негативных факторов на работе. Ряд онкологических заболеваний имеют наследственную предрасположенность.