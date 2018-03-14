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Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

Маршрут Самара-Тольятти - в топе популярности BlaBlaCar

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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BlaBlaCar опубликовал топ-10 популярных маршрутов среди пользователей сервиса в период февральских и мартовских праздников.

По мнению крупнейшего в мире и в России сообщества попутчиков, маршрут между Самарой и Тольятти впервые попал в тройку самых популярных в России среди любителей поездок с попутчиками в период недавних "длинных праздников", посвященный Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.

1. Екатеринбург - Челябинск
2. Самара - Тольятти
3. Казань - Набережные Челны
4. Краснодар - Майкоп
5. Стерлитамак - Уфа
6. Чебоксары - Казань
7. Челябинск - Миасс
8. Кострома - Ярославль
9. Барнаул - Новосибирск
10. Челябинск - Магнитогорск

В выходные и предпраздничные дни ежедневно было доступно около 150 предложений от автовладельцев, готовых подвезти попутчиков за символическую компенсацию расходов на топливо (от 100 рублей).

Райдшеринг - такой способ поездок, когда простые автовладельцы, не преследуя финансовой выгоды, подвозят попутчиков-пассажиров по своему заранее спланированному маршруту за символическую компенсацию расходов на топливо. Как результат, они компенсируют до 100% расходов на топливо, а пассажиры путешествуют дешевле, чем общественным транспортом.

Теги: BlaBlaCar транспорт Самара Тольятти автомобилисты

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Забронировали через букинг в мини отеле Боярин койко место за 800 р. Через месяц пришло сообщение от Боярина: Добрый день, уважаемый гость! Связи с проведением Чемпионата Мира по футболу в городе Самаре. Мы приносим свои глубочайшие извинения, но цены все-таки поменялись. На данный момент по вашему бронированию, вы забронировали номера в трехместном номере и двухместном номере Ценовая категория составляет за 1 койку место 8 000 и 9 000 р. В 1 сутки проживания. В эту сумму входит завтраки в виде шведского стола, транспортировка и встреча с Аэропорта туда и обратно. Связи с этим просим вас посмотреть еще и другие возможности по гостиницам и по отелям в г. Самаре. Если вас устраивает наша ценовая категория, то вам нужно будет отменить старое свое бронирования и забронировать по новой цене номер. Мы заботимся заранее об оповещении наших всех гостей. Предупреждаем вас в виде сообщения за 3 месяца вперед. Приносим свои искренние извинения. С уважением к вам Мини – Отель «Боярин».

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