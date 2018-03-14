Маршрут Самара-Тольятти - в топе популярности BlaBlaCar

BlaBlaCar опубликовал топ-10 популярных маршрутов среди пользователей сервиса в период февральских и мартовских праздников.

По мнению крупнейшего в мире и в России сообщества попутчиков, маршрут между Самарой и Тольятти впервые попал в тройку самых популярных в России среди любителей поездок с попутчиками в период недавних "длинных праздников", посвященный Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.

В выходные и предпраздничные дни ежедневно было доступно около 150 предложений от автовладельцев, готовых подвезти попутчиков за символическую компенсацию расходов на топливо (от 100 рублей).

Райдшеринг - такой способ поездок, когда простые автовладельцы, не преследуя финансовой выгоды, подвозят попутчиков-пассажиров по своему заранее спланированному маршруту за символическую компенсацию расходов на топливо. Как результат, они компенсируют до 100% расходов на топливо, а пассажиры путешествуют дешевле, чем общественным транспортом.