В Самаре стартовала народная распродажа

24 марта для жителей Самары состоится глобальная распродажа и праздник по случаю открытия нового магазина "Галамарт". Шок-цены, конкурсы и море подарков ждут всех гостей. Главный подарок — телевизор.

Шок-цены народного магазина в эти дни порадуют всех, кто посетит праздничное событие. Форма силиконовая и вешалка по 9 рублей, колготки 19 рублей, чайники за 199 рублей и многое другое.

Настоящий праздник с розыгрышами и развлекательными мероприятиями в режиме нон-стоп пройдет в Самаре в честь открытия нового народного магазина "Галамарт".

Гарантированный подарок за каждые потраченные 500 рублей получит каждый покупатель.

Каждый день будет ярким! Главный подарок 24 марта — телевизор.

Позабавит и порадует всех знаменитый уже на всю Россию гала-розыгрыш "Успей за 60 секунд". У покупателей будет целая минута, чтобы вынести из магазина все, что они успеют взять в руки, совершенно бесплатно. А взять можно многое: электродрель, блендер, мультиварку, и даже все вместе!

Что такое "Галамарт"?

Федеральная франчайзинговая сеть магазинов постоянных распродаж представляет огромный ассортимент товаров, более 7000. Всё, что нужно для каждого члена семьи. Товары для дома, дачи, туризма, посуда, инструменты, детские игрушки, канцелярия и яркая галантерея.

Новый магазин уже работает.

Экономная и разумная покупка с "Галамарт" становится привычкой.

"Скидки каждый день с утра и до вечера — это "Галамарт"!

Ждем вас по адресу:

ТРК "Вива Лэнд", ул. Кирова, д. 147, 3 этаж

Время работы: с 10:00 до 22:00

Наш сайт: www.galamart.ru

https://vk.com/galamart_official

Горячая линия: 8-800-333-4-000 (звонок бесплатный из любого города)

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