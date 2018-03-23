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Во сколько обойдется этим летом отдых в Крыму?

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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18 марта Россия отметила четырехлетие воссоединения с Крымом. За эти годы популярность полуострова как туристического направления выросла в пять раз, составив достойную конкуренцию курортам Краснодарского края. Ведь сегодня путешественников привлекают не только морские пляжи, но и безграничные экскурсионные возможности легендарного региона нашей страны.

Фото: Сергей КОКАРЕВ

Транспортная доступность

По данным сервиса Aviasales, самый большой скачок спроса на отдых в Крыму был зафиксирован в 2015 году, когда количество купленных авиабилетов выросло почти в три с половиной раза. И это еще не учитывая туристов, которые предпочли добираться наземным транспортом. И интерес к этому направлению продолжает расти: в прошлом году россияне в пять раз чаще выбирали для своих поездок Крым, чем четыре года назад.

Ожидается, что в 2018 году отдых в Крыму станет еще популярнее, ведь в мае будет сдана в эксплуатацию автомобильная часть Крымского моста. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по 5-километровой дамбе и острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на берег Крыма. В ближайшее время от моста будет проложена скоростная трасса "Таврида", которая позволит автомобилистам в кратчайшие сроки добраться от пролива до Симферополя и Севастополя. Пропускная способность комплекса уникальных дорожных сооружений составит 40 тыс. автомобилей в сутки. Открытие железнодорожной части моста для движения поездов запланировано на начало 2019 года.

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Все включено

Для тех, кто предпочитает отдыхать с комфортом и без машины, туроператоры предлагают пакетные туры, включающие в себя прямой перелет из Самары в Симферополь, групповой трансфер до отеля, проживание, а при желании и питание. Поскольку авиавылеты на Крымский полуостров осуществляются несколько раз в неделю, можно подобрать тур любой продолжительности. Чаще всего туристы выбирают туры продолжительностью 6-8 дней. Любители активного отдыха, желая осмотреть как можно больше крымских достопримечательностей, как правило, приобретают программы без питания. Туристы, которые едут на полуостров исключительно для отдыха на море, логично выбирают программы с полным пансионом.

"Сейчас по раннему бронированию можно приобрести недельный тур на июнь с перелетом и проживанием в 3-звездочном отеле без питания за 18,3 тыс. рублей на человека, — рассказывает генеральный директор агентства путешествий Ольга Пичкунова. — Это несколько дороже, чем отдых в Турции. Но пока сложно сказать, какое из этих направлений в предстоящем сезоне окажется более популярным".

Дорогой дальнею

Наряду с авиарейсами в Крым по-прежнему востребованы автобусные туры — в первую очередь благодаря весьма доступным ценам. Можно приобрести полный тур или воспользоваться только автобусным переездом, а гостиницу подобрать самостоятельно.

Отправиться таким образом можно на любой популярный крымский курорт. Например, туристы с детьми обычно едут в Феодосию или Евпаторию, желающие поправить здоровье — в знаменитые лечебными грязями и уникальными минеральными водами Саки. Любители тусовок и дискотек предпочитают шумную и дорогую Ялту, молодежь — Коктебель с его фестивалями и возможностями для активного отдыха, а покорители гор, пещер и водопадов выбирают Алушту.

Стоимость автобусных программ — от 12 тыс. рублей, при условии, что вы приобретаете полный пакет без питания. Как правило, отели в таких программах предлагаются эконом-класса, но зато в непосредственной близости к морю. Туры с питанием стоят от 17,5 тыс. рублей, если же вас интересует только проезд, заплатить за него придется не менее 2,7 тыс. рублей в одну сторону.

Максимум достопримечательностей

Наряду с турами, нацеленными, прежде всего, на пляжный отдых, самарцам предлагаются и автобусные экскурсионные программы на Крымский полуостров. Как вариант — тур "Майские праздники в Крыму", который состоится с 29 апреля по 6 мая. В это время на полуострове уже тепло, но туристический сезон еще не в разгаре, поэтому цены на развлечения ниже, чем летом, а отдыхающих меньше.

Как рассказала руководитель самарского офиса туристической компании Елена Кострова, за восемь дней туристы успеют побывать в Феодосии, Судаке, Новом Свете, Алупке и Мисхоре, прогуляться по набережной Алушты, посетить Мраморную пещеру, подняться на гору Ай-Петри и совершить экскурсию по парку Ливадийского дворца.

Стоимость такой поездки — 15,5 тыс. рублей (до 31 марта — 14,5 тыс. рублей). В нее входит транспортное и экскурсионное обслуживание, проживание, транспортная страховка. Питание, паромная переправа и входные билеты в музеи оплачиваются дополнительно. Дегустация шампанского на заводе шампанских вин обойдется в 650 рублей, посещение картинной галереи Айвазовского в Феодосии стоит 350 рублей, а входной билет в Судакскую генуэзскую крепость — всего 200 рублей.

Михаил Мальцев, врио руководителя департамента туризма Самарской области:

— В 2016 году, когда оказались закрытыми для посещения Турция и Египет, и туристические потоки перераспределились в пользу внутренних направлений, значительная часть самарцев отправилась отдыхать на Крымский полуостров. В 2017 году спрос несколько снизился, но весьма незначительно — Крым по-прежнему находится на пике популярности.

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