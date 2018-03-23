16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
В дни проведения ЧМ-2018 на самарской набережной пройдет рыбный гастрономический фестиваль Платформу для пригородных поездов на ж/д вокзале закрывают на ремонт Речной скоростной маршрут Самара - Сызрань в этом году работать не будет Как будет ходить общественный транспорт в период ЧМ-2018 Проезд на речных трамвайчиках этим летом снова подорожает

Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

Самара вошла в ТОП-10 городов для недорогого отдыха с детьми в весенние каникулы

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 62
Версия для печати

Самара вошла в ТОП-10 городов для недорогого отдыха с детьми в весенние каникулы. Такие данные опубликовал российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Эксперты сервиса определили самые недорогие у туристов с детьми города России для отдыха на весенние школьные каникулы.

Рейтинг был составлен по данным анализа запросов и броней гостиниц и квартир с 24 марта по 1 апреля 2018 года.

В топ-10 российских городов, популярных для недорогих поездок с детьми на весенние каникулы, вошли: Великий Новгород, Коломна, Кострома, Смоленск, Самара, Рязань, Ижевск, Тула, Киров и Липецк.

Теги: туризм отдых досуг рейтинг Самара

Последние комментарии

дмитрий потовой 28 февраля 2018 07:25 На завышении цен перед чемпионатом мира по футболу попались 17 отелей Самары

Забронировали через букинг в мини отеле Боярин койко место за 800 р. Через месяц пришло сообщение от Боярина: Добрый день, уважаемый гость! Связи с проведением Чемпионата Мира по футболу в городе Самаре. Мы приносим свои глубочайшие извинения, но цены все-таки поменялись. На данный момент по вашему бронированию, вы забронировали номера в трехместном номере и двухместном номере Ценовая категория составляет за 1 койку место 8 000 и 9 000 р. В 1 сутки проживания. В эту сумму входит завтраки в виде шведского стола, транспортировка и встреча с Аэропорта туда и обратно. Связи с этим просим вас посмотреть еще и другие возможности по гостиницам и по отелям в г. Самаре. Если вас устраивает наша ценовая категория, то вам нужно будет отменить старое свое бронирования и забронировать по новой цене номер. Мы заботимся заранее об оповещении наших всех гостей. Предупреждаем вас в виде сообщения за 3 месяца вперед. Приносим свои искренние извинения. С уважением к вам Мини – Отель «Боярин».

Егор Юкаш 24 января 2018 05:25 Сколько стоит парковка возле аэропорта и как от Курумоча выгоднее добраться в город

Дебилы с аэропорта думают только о своем кошельке а не о людях!

Фото на сайте

Экскурсионный рейс в Винновку на воздушной подушке

Экскурсионный рейс в Винновку на воздушной подушке

Где недалеко от Самары провести выходные со страусами и верблюдами

Где недалеко от Самары провести выходные со страусами и верблюдами

Красноярский район: отдых на любой вкус недалеко от дома

Красноярский район: отдых на любой вкус недалеко от дома

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1