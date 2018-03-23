Самара вошла в ТОП-10 городов для недорогого отдыха с детьми в весенние каникулы. Такие данные опубликовал российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Эксперты сервиса определили самые недорогие у туристов с детьми города России для отдыха на весенние школьные каникулы.

Рейтинг был составлен по данным анализа запросов и броней гостиниц и квартир с 24 марта по 1 апреля 2018 года.

В топ-10 российских городов, популярных для недорогих поездок с детьми на весенние каникулы, вошли: Великий Новгород, Коломна, Кострома, Смоленск, Самара, Рязань, Ижевск, Тула, Киров и Липецк.