Бронирование путевок в детские летние лагеря стартует 13 апреля

В этом году бронирование льготных путевок в детские оздоровительные лагеря будет происходить поэтапно в течение трех дней: 13 и 28 апреля и 11 мая. Об этом "Волга Ньюс" сообщили в региональном министерстве социально-демографической и семейной политики.

Начало записи на Социальном портале министерства suprema63.ru в 9 часов.

Стоимость льготной путевки различна в зависимости от условий проживания ребенка в лагере. С удобствами за пределами корпуса - 30% от общей стоимости путевки; с удобствами на этаже - 35%; с удобствами в номере - 40%. С предоставлением санаторных услуг - 50% от общей стоимости путевки.

Подробная и обновленная информация о правилах бронирования, списке адресов учреждений, куда необходимо обращаться родителям детей, размещена на сайте министерства в разделе "Служба семьи" подраздел "Отдых и оздоровление детей Самарской области". Кроме этого на период бронирования путевок будут работать телефоны "горячей линии": 356-02-84 и 956-03-14.

Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путевки предоставляются бесплатно. Для получения данной путевки необходимо обращаться в отделение комплексных центров социального обслуживания населения по месту жительства заявителя.

Всего этим летом в Самарской области будут работать 52 детские организации отдыха и оздоровления, из них 31 загородный летний лагерь, 14 лагерей санаторного типа и 7 специализированных лагерей (спортивной, военно-спортивной направленности). В 2017 году также работали 52 детских оздоровительных лагеря.



