Из Самары в Симферополь можно будет долететь за 2,7 тыс. рублей

По программе субсидирования воздушных перевозок в Симферополь, полеты в этом году осуществляются из 26 городов России, в том числе Самары.

Как сообщает Росавиация, льготными билетами смогут воспользоваться более 114,3 тысяч пассажиров. Субсидированные авиаперевозки из Самары в Симферополь будет осуществлять авиакомпания "Уральские авиалинии". Стоимость перелета по льготному тарифу для одного пассажира в этом направлении составит 2,7 тыс. рублей. Воспользоваться субсидированной авиаперевозкой могут граждане РФ: