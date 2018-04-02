Из Самары в Симферополь можно будет долететь за 2,7 тыс. рублей

По программе субсидирования воздушных перевозок в Симферополь, полеты в этом году осуществляются из 26 городов России, в том числе Самары.
Как сообщает Росавиация, льготными билетами смогут воспользоваться более 114,3 тысяч пассажиров.
Субсидированные авиаперевозки из Самары в Симферополь будет осуществлять авиакомпания "Уральские авиалинии". Стоимость перелета по льготному тарифу для одного пассажира в этом направлении составит 2,7 тыс. рублей.
Воспользоваться субсидированной авиаперевозкой могут граждане РФ:
в возрасте до 23 лет,
женщины старше 55 лет,
мужчины старше 60 лет,
инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее его лицо,
а также инвалиды с детства II или III группы.