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Из Самары в Симферополь можно будет долететь за 2,7 тыс. рублей

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По программе субсидирования воздушных перевозок в Симферополь, полеты в этом году осуществляются из 26 городов России, в том числе Самары.

Как сообщает Росавиация, льготными билетами смогут воспользоваться более 114,3 тысяч пассажиров.

Субсидированные авиаперевозки из Самары в Симферополь будет осуществлять авиакомпания "Уральские авиалинии". Стоимость перелета по льготному тарифу для одного пассажира в этом направлении составит 2,7 тыс. рублей.

Воспользоваться субсидированной авиаперевозкой могут граждане РФ:

в возрасте до 23 лет,
женщины старше 55 лет,
мужчины старше 60 лет,
инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее его лицо,
а также инвалиды с детства II или III группы.

Теги: Самара Симферополь туризм Уральские авиалинии транспорт льготы субсидии

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