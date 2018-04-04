Что нового ждет самарцев в летнюю навигацию 2018 года

Затянувшаяся зима создает трудности для речников. Два года назад летняя навигация в Самаре открылась уже в марте, сегодня сроки ее открытия все еще неизвестны.

По словам заместителя директора по коммерческим вопросам СРПП Алексея Попова, официально навигация в Самаре стартует в день открытия шлюзов на Жигулевской ГЭС — в 2018 году это 22 апреля. Правда, когда именно выйдет в рейс первое судно до села Рождествено, можно будет говорить только после завершения ледохода на Волге. Многое зависит и от погодных условий. Паромы и теплоходы начнут ходить только при установлении постоянной плюсовой температуры и при минимальном количестве льда.

Как будет ходить общественный транспорт в период ЧМ-2018 Заместитель руководителя департамента транспорта Самары Александр Ерополов рассказал, как будет организовано движение городских автобусов, трамваем, троллейбусов и метро во время проведения Мундиаля.

Этим летом СРПП ожидает пассажиропоток более 1 млн человек, учитывая проведение чемпионата. Для сравнения, в 2017 году услугами речников воспользовались более 900 тыс. человек. Самыми востребованными стали маршруты Самара — Зольное и Самара — Рождествено. На грузопассажирской переправе, следующей от Октябрьского спуска до Рождествено, за прошлый год было перевезено более 50 тыс. транспортных средств.

По предварительным итогам зимней навигации 2017–2018 годов маршрутом Самара — Рождествено воспользовались более сотни тысяч пассажиров. К слову, в этом году не был запущен зимний маршрут Самара — Ширяево, который впервые стартовал в прошлый зимний сезон. В СРПП утверждают, что востребованность есть, но не было погодных условий. "Мы очень надеемся, что на будущий год трасса не будет заторошена, — прокомментировал Алексей Попов. — Межнавигация 2016–2017 годов показала, что это востребованный маршрут. Кроме того, у нас подготовлены зимние турпрограммы, разработанные совместно с национальным парком "Самарская Лука".

"Все суда предприятия оборудованы согласно требованиям Российского речного регистра, — подчеркнул директор СРПП Сергей Пойда. — В данный момент теплоход "Москва-37" находится на среднем ремонте, а теплоход "Москва-139" проходит текущий ремонт". Скоростные суда будут задействованы на трех маршрутах: Самара — Тольятти (с промежуточными остановками Ширяево и Зольное), Самара — Ширяево, Самара — Винновка. С тарифами на эти маршруты можно будет ознакомиться в первой половине апреля на официальном сайте СРПП.

Речной маршрут Самара — Сызрань, как уже сообщалось ранее, в этом году работать не будет. Причиной стал запрет Сызранской транспортной прокуратуры на подход судов к причалу Сызрани. "Рассмотрение вопроса открытия маршрута Самара — Сызрань связано с выполнением комплекса путевых работ и требований транспортной безопасности собственником причальной инфраструктуры", — прокомментировал Сергей Пойда.

Проезд на речных трамвайчиках этим летом снова подорожает Согласно приказу министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области от 2 февраля 2018 года, стоимость проезда на пригородных пассажирских судах в период речной навигации 2018 года вырастет. Поводом тому стали рост стоимости топлива и затраты на ремонт, обновление и модернизацию подвижного состава, задействованного в речных перевозках.

В эту навигацию, как и прежде, будут работать экскурсионные маршруты и прогулочные рейсы. Сейчас даже прорабатывается возможность внедрения нового экскурсионного маршрута Самара — Тольятти — Богатырская Слобода.

Уже точно известно, что летом тарифы изменятся. Добраться из Самары в Рождествено можно будет за 80 рублей, от Осипенко до пляжа им. Фрунзе, Подгор и Гавриловой Поляны — за 95 рублей, из Самары до Ширяево — за 110 рублей, до Зольного — за 140 рублей. Размер провозной платы установлен министерством экономического развития, инвестиций и торговли, уточнили в СРПП.

К слову, купить билеты на регулярные скоростные суда, а также на прогулочные рейсы с этого года можно будет через Интернет на сайте СРПП. В дальнейшем такая возможность появится и для остальных речных маршрутов.





Сергей Пойда, директор Самарского речного пассажирского предприятия:

— В этом году СРПП совместно с ОАО "Порт Тольятти" прорабатывает возможность внедрения нового экскурсионного маршрута "Самара — Тольятти — Богатырская Слобода". Кроме того, этим летом, как и прежде, будут работать 1,5-часовые прогулки по Волге на теплоходе и экскурсионные туры: Самара — Ширяево, Самара — Винновка, Самара — Тольятти.