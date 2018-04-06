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1 мая открываются прямые авиарейсы из Самары в Волгоград

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Авиакомпания UTair расширяет маршрутную сеть из Международного аэропорта Курумоч.

Вылеты запланированы два раза в неделю, во вторник и субботу. Перевозка пассажиров будет выполняться на воздушных судах ATR-72-500. Вылет из Самары в 15.10 местного времени, вылет из Волгограда — в 9.10.

Условия перевозки и провоза багажа уточняйте на сайте авиакомпании, расписание — на сайте аэропорта.

UTair — один из старейших партнеров Международного аэропорта Курумоч. В настоящее время авиакомпания выполняет полеты из Самары в Москву (4 вылета в сутки), Екатеринбург, Нижний Новгород, Сургут, Уфу и Краснодар.

 

Теги: Курумоч UTair транспорт Самара Волгоград авиаперевозки

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