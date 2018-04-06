1 мая открываются прямые авиарейсы из Самары в Волгоград

Авиакомпания UTair расширяет маршрутную сеть из Международного аэропорта Курумоч.

Вылеты запланированы два раза в неделю, во вторник и субботу. Перевозка пассажиров будет выполняться на воздушных судах ATR-72-500. Вылет из Самары в 15.10 местного времени, вылет из Волгограда — в 9.10.

Условия перевозки и провоза багажа уточняйте на сайте авиакомпании, расписание — на сайте аэропорта.