В субботу в регионе открывается велосезон

В субботу, 21 апреля на площади Славы состоится открытие летнего велосезона 2018.

Участникам предлагается принять участие в совместном 39-километровом маршруте, который протянется до Курумоча. Сбор начинается в 9 часов, стартует колонна велосипедистов в 10 утра. Участие бесплатное.

Всех велосипедистов ждут конкурсы, розыгрыши, фудтрак с вкусной едой, презентации проектов, чай из самовара. Для тех, кто решит остаться ночевать вечером можно будет посмотреть кино в лесном кинотеатре. Остальных будет ждать электричка до Самары или Тольятти.