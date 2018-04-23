Между Самарой и поселком Курумоч назначаются дополнительные поезда

С 1 мая в сообщении Самара — Курумоч назначается три поезда.

Электричка № 6310/6309 будет отправляться из Самары в 11:21 и прибывать на станцию Курумоч в 12:49 по выходным дням.

Поезд № 6336/6335 устанавливается ежедневным сообщением Курумоч (отправление в 18:53) — Самара (прибытие в 20:20).

Электричка № 6322/6321 Самара будет отправляться из Самары в 12:42 и прибывать в Курумоч в 14:10 только по будним дням. Время московское.

С подробным расписанием поездов можно ознакомиться по ссылке.