Между Самарой и поселком Курумоч назначаются дополнительные поезда

С 1 мая в сообщении Самара — Курумоч назначается три поезда.
Электричка № 6310/6309 будет отправляться из Самары в 11:21 и прибывать на станцию Курумоч в 12:49 по выходным дням.
Поезд № 6336/6335 устанавливается ежедневным сообщением Курумоч (отправление в 18:53) — Самара (прибытие в 20:20).
Электричка № 6322/6321 Самара будет отправляться из Самары в 12:42 и прибывать в Курумоч в 14:10 только по будним дням. Время московское.
С подробным расписанием поездов можно ознакомиться по ссылке.
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Забронировали через букинг в мини отеле Боярин койко место за 800 р. Через месяц пришло сообщение от Боярина: Добрый день, уважаемый гость! Связи с проведением Чемпионата Мира по футболу в городе Самаре. Мы приносим свои глубочайшие извинения, но цены все-таки поменялись. На данный момент по вашему бронированию, вы забронировали номера в трехместном номере и двухместном номере Ценовая категория составляет за 1 койку место 8 000 и 9 000 р. В 1 сутки проживания. В эту сумму входит завтраки в виде шведского стола, транспортировка и встреча с Аэропорта туда и обратно. Связи с этим просим вас посмотреть еще и другие возможности по гостиницам и по отелям в г. Самаре. Если вас устраивает наша ценовая категория, то вам нужно будет отменить старое свое бронирования и забронировать по новой цене номер. Мы заботимся заранее об оповещении наших всех гостей. Предупреждаем вас в виде сообщения за 3 месяца вперед. Приносим свои искренние извинения. С уважением к вам Мини – Отель «Боярин».
Дебилы с аэропорта думают только о своем кошельке а не о людях!