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Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

Как избежать ошибок при записи ребенка в летний лагерь

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области на соцпортале Супрема63 прошла первая волна распределения льготных путевок в детские летние лагеря санаторного типа. Несмотря на то, что технических сбоев в процедуре бронирования не зафиксировано, многие родители не смогли справиться с онлайн-сервисом. Теперь, чтобы попасть в новую волну, им предстоит провести работу над ошибками.

Фото: Сергей КОКАРЕВ

13 апреля на социальном портале министерства социально-демографической и семейной политики региона было открыто распределение более 3 тысяч льготных путевок в детские лагеря санаторного типа. Спрос среди родителей был достаточно высоким: за первый час работы сервиса все представленные объекты отдыха были забронированы.

Напомним, доступ на социальный портал suprema63.ru был открыт только для граждан, зарегистрированных на портале "Госуслуги". Как сообщили Волга Ньюс  в департаменте информационных технологий и связи региона, которые обеспечивали техническое обеспечение процедуры бронирования, первый этап прошел в штатном режиме, все каналы связи работали без инцидентов.

Резервирование началось ровно в 9 часов. В свободный доступ было выставлено 3012 путевок. Родителям предстояло выбрать учреждение отдыха, смену и нажать кнопку "забронировать". Для этого было необходимо внести в появившиеся графы имя, отчество и фамилию ребенка, дату рождения и номер свидетельства о рождении, адрес проживания и электронный адрес родителя, на который высылается извещение о бронировании путевки. Затем остается вбить "каптчу" — код подтверждения защиты от автоматического спама, и дело сделано.

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В этом году бронирование льготных путевок в детские оздоровительные лагеря будет происходить поэтапно в течение трех дней: 13 и 28 апреля и 11 мая. Родителям предстоит оплатить часть стоимости детского отдыха, остальное компенсирует бюджет. Работать в Самарской области будут по-прежнему 52 учреждения. Как сообщили в администрации Самары, закрытие лагерей и сокращение профильных смен в связи с проведением чемпионата мира по футболу не планируется.

По личному опыту, на все эти процедуры я потратила 1,5 минуты и необходимая путевка была забронирована. При этом, судя по данным на сайте, за первые две минуты были забронированы все путевки в пансионат "Звездный" и ОСП "Электроник-Дубрава", находящиеся около Тольятти. В остальные санаторные лагеря свободные путевки на все смены оставались доступными еще 10-15 минут.

Каждому родителю на почту был направлен номер брони, по которому на соцпортале можно получить исчерпывающую информацию по путевке, а также счет для оплаты, данные по документам, необходимым для оформления поездки, и адреса учреждений, куда с ними необходимо обратиться. Выкупить путевку и принести указанные документы необходимо в течение семи рабочих дней.

Очень важный момент: оплата путевки не является гарантией ее выкупа. Факт оплаты фиксируют специалисты комплексного центра соцобслуживания или МФЦ. Именно они после предоставления документа об оплате "родительского взноса" и документов, указанных в извещении, переводят ваш статус из "забронировано" в "выкуплено". Для этого в Самаре можно обратиться в одно из 10 подразделений МФЦ или два комплексных центра соцобслуживания населения (КЦСОН), расположенных в Куйбышевском и Красноглинском районах. Во всех остальных городах и районах также необходимо обратиться в КЦСОН по месту жительства.

Как пояснили Волга Ньюс в министерстве социально-демографической и семейной политики, невыкупленные путевки в санаторные лагеря вновь будут доступны для бронирования начиная с нуля часов по истечении тех же семи рабочих дней (информация будет видна за сутки на социальном портале напротив каждого лагеря). "По опыту прошлых лет, некоторое количество путевок бронируется родителями повторно: кто-то не собрал вовремя документы, кто-то передумал, могли отказаться дети, и ряд других причин", — отмечают в ведомстве.

Второй и третий этап бронирования летнего отдыха детей в регионе состоится 28 апреля и 11 мая и пройдут в том же режиме. Пока на соцпортале представлена информация по 18 лагерям, но этот список будет расширен. Дополнительную информацию по вопросам организации отдыха и оздоровления детей можно получить по телефону (846) 956-02-84.

Теги: детские лагеря Самарская область дети родители госуслуги электронные услуги лето

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