По каким стандартам оказывается помощь онкобольным

Онкология не зря считается одним из самых серьезных направлений в работе врачей. При диагностике и лечении рака пациенты должны неукоснительно следовать рекомендациям. Но вместе с этим больным важно знать и свои права.

При подозрении на наличие опухолевого процесса в организме предварительные обследования проводятся в районной поликлинике. В ЛПУ по месту жительства выполняются минимальный объем исследований (анализы крови и мочи, УЗИ, рентгенография и эндоскопическопия). Там же, в районной поликлинике, онколог проводит консультацию и определяет предварительный диагноз. В случае необходимости проведения дополнительных обследований выдается направление в Самарский онкологический диспансер, и именно в здесь устанавливается точный диагноз. Если негативные ожидания подтверждаются, назначается скорейшее лечение: хирургическое, химиотерапевтическое или лучевое.

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"При соблюдении всех рекомендаций по проведению обследований, начиная с районной поликлиники и заканчивая ГБУЗ СОКОД, по существующим стандартам срок обследования пациента от подозрения до установки предварительного диагноза и направления на лечение в специализированные отделения, занимает от нескольких дней до нескольких недель, — рассказал "Волга Ньюс" главный врач СОКОД Андрей Орлов. — Впрочем, если пациент направлен в онкологический диспансер только с подозрением на опухолевый процесс (без обследований с места жительства), в тяжелом, ослабленном состоянии или имеет конкурирующие заболевания, которые могут препятствовать проведению обследования или лечения, срок обследования и ожидания госпитализации могут увеличиваться".

При наличии направления из поликлиники и полиса обязательного медицинского страхования всю необходимую медицинскую помощь в соответствии с показаниями граждане могут получать бесплатно, в том числе и дорогостоящие химиопрепараты. "Обеспечение пациентов химиопрепаратами на территории РФ осуществляется за счет средств ОМС. Также важно помнить, что препараты химиотерапии при онкологических заболеваниях принимать необходимо исключительно по назначению врача, подбор курсов химиотерапии для каждого больного индивидуален", — говорит главный врач онкодиспансера.

Врачи напоминают, что раз в три года все взрослые граждане России в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС могут бесплатно пройти диспансеризацию. Это комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований. Специалисты не рекомендуют отказываться от них, ведь зачастую диагностика позволяет выявить заболевание на ранней стадии. "Целью диспансеризации граждан является профилактика и раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, включая онкологию, — отмечает Андрей Орлов. — Каждый человек должен находиться в курсе состояния своего здоровья. Выявление на ранней стадии заболевания поможет не только ускорить лечение, облегчить страдания, но и сократить расходы на лекарства, а в некоторых случаях сохранить жизнь".