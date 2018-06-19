Покупать продукты проще онлайн

Современный темп жизни большинства людей диктует свои правила, но, к счастью, появляются новые удобные сервисы, позволяющие экономить силы и время. А время — это, несомненно, самое ценное, что есть у человека. И одним из таких сервисов является доставка продуктов на дом.

Для самарцев это как никогда актуальный вопрос. Особенно сейчас, с 14 июня по 15 июля 2018 года, когда в России впервые в истории проходит чемпионат мира по футболу FIFA 2018.

В дни мундиаля большинство улиц центра города становятся пешеходными, то есть закрытыми для проезда. Безусловно в такие дни, обычный поход по магазинам имеет ряд сложностей. Но для онлайн-гастронома "Биллибонг" доставка продуктов к вашему порогу задача вполне выполнимая.

Сайт онлайн-гастронома — простой и интуитивно понятный — адаптирован для мобильных устройств, обладает современными функциями, обновленным дизайном и предлагает своим клиентам огромный ассортимент для выгодных покупок.

Оформляя заказ, вы самостоятельно выбираете дату и время доставки. Оформленный заказ можно получить день в день, оплатив его курьеру наличными или картой, а также онлайн-картой или электронными деньгами.

В дни чемпионата магазин радует клиентов подарочными сувенирами. Оформив заказ в период проведения мундиаля на сумму от трех тысяч рублей, клиенты получают в подарок памятный сувенир с символикой ЧМ-2018.

Заказывая продукты на дом в "Биллибонг", вы сможете существенно сэкономить время. Вам не придётся добираться до магазина, ходить по нему в поисках нужных товаров, стоять в очереди на кассе, а потом возвращаться домой. Нужно просто зайти на сайт онлайн-гастронома "Биллибонг", выбрать то, что нужно, и сделать заказ. Сделайте свою жизнь комфортнее. Команда онлайн-гастронома "Биллибонг" поможет сделать вашу жизнь комфортнее.

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