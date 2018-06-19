Покупать продукты проще онлайн

Современный темп жизни большинства людей диктует свои правила, но, к счастью, появляются новые удобные сервисы, позволяющие экономить силы и время. А время — это, несомненно, самое ценное, что есть у человека. И одним из таких сервисов является доставка продуктов на дом.
Для самарцев это как никогда актуальный вопрос. Особенно сейчас, с 14 июня по 15 июля 2018 года, когда в России впервые в истории проходит чемпионат мира по футболу FIFA 2018.
В дни мундиаля большинство улиц центра города становятся пешеходными, то есть закрытыми для проезда. Безусловно в такие дни, обычный поход по магазинам имеет ряд сложностей. Но для онлайн-гастронома "Биллибонг" доставка продуктов к вашему порогу задача вполне выполнимая.
Сайт онлайн-гастронома — простой и интуитивно понятный — адаптирован для мобильных устройств, обладает современными функциями, обновленным дизайном и предлагает своим клиентам огромный ассортимент для выгодных покупок.
Оформляя заказ, вы самостоятельно выбираете дату и время доставки. Оформленный заказ можно получить день в день, оплатив его курьеру наличными или картой, а также онлайн-картой или электронными деньгами.
В дни чемпионата магазин радует клиентов подарочными сувенирами. Оформив заказ в период проведения мундиаля на сумму от трех тысяч рублей, клиенты получают в подарок памятный сувенир с символикой ЧМ-2018.
Заказывая продукты на дом в "Биллибонг", вы сможете существенно сэкономить время. Вам не придётся добираться до магазина, ходить по нему в поисках нужных товаров, стоять в очереди на кассе, а потом возвращаться домой. Нужно просто зайти на сайт онлайн-гастронома "Биллибонг", выбрать то, что нужно, и сделать заказ. Сделайте свою жизнь комфортнее. Команда онлайн-гастронома "Биллибонг" поможет сделать вашу жизнь комфортнее.
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Последние комментарии
В фермерском дворике ,в молочном отделе разбавляют деревенскую сметану водой и сливками, самой Сметаны 2ложки!!присмотритесь к своим продавцам это не нормально
Ярмарка дорогая. Привожу цены по рыбе. Навагу в субботу я купил на Норде за 140 рублей за кг. На ярмарке это рыба стоила 255 за кг. А корюшке на яр марке продавали больше чем за 400 рублей за кг. Хотя две недели назад я купил подобную рыбу на рынке в 15 мкр за 275 рублей. Не буду утверждать, но как показалось мед продавали китайский, так на замеченных мной пластмассовых флягах были иероглифы. Выбор чая ничего. Но тоже можно употребить слова Плюшкина....Чай напиток дорогой. А сырные рулеты в соседнем с ярмаркой перекрестком на 200 рублей дешевле. В следующий раз цены должны адекватнее