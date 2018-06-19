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В Самаре подешевели сезонные овощи

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным Самарастата, за прошедшую неделю в регионе наблюдалось снижение цен на помидоры на 12% и на огурцы на 9%. При этом зафиксировано повышение стоимости охлажденных и мороженных кур почти на 4%, картофеля - на 7%, моркови - на 6% и яблок - на 3%.

Теги: Самара продукты инфляция цены Самарастат

Последние комментарии

Проскурякова Екатерина 14 марта 2018 16:41 Возле "Меги" открылась фермерская ярмарка

В фермерском дворике ,в молочном отделе разбавляют деревенскую сметану водой и сливками, самой Сметаны 2ложки!!присмотритесь к своим продавцам это не нормально

Андрей Борсуков 28 ноября 2016 11:57 Первую Всероссийскую ярмарку в Самаре посетили 26 тысяч человек

Ярмарка дорогая. Привожу цены по рыбе. Навагу в субботу я купил на Норде за 140 рублей за кг. На ярмарке это рыба стоила 255 за кг. А корюшке на яр марке продавали больше чем за 400 рублей за кг. Хотя две недели назад я купил подобную рыбу на рынке в 15 мкр за 275 рублей. Не буду утверждать, но как показалось мед продавали китайский, так на замеченных мной пластмассовых флягах были иероглифы. Выбор чая ничего. Но тоже можно употребить слова Плюшкина....Чай напиток дорогой. А сырные рулеты в соседнем с ярмаркой перекрестком на 200 рублей дешевле. В следующий раз цены должны адекватнее

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