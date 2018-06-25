В Самару вновь не пустили мясо без документов

На мобильном посту ДПС в районе пос. Смышляевка был проведен досмотр автомобиля LADA Priora с прицепом, в котором было обнаружено 1,2 т говядины.
Мясо везли из Кинель-Черкасского района в Самару на продажу. Проверка проводилась инспектором отдела ветеринарного госнадзора управления Россельхознадзора по области совместно с сотрудниками правоохранительных органов.
Владелец не смог предоставить никаких ветеринарных документов на мясо, которые подтверждали бы его качество и безопасность в ветеринарном отношении, в том числе на частях туш говядины отсутствовали клейма.
Вся мясопродукция, в соответствии с действующим законодательством, была направлена на утилизацию.
Напомним, это не первый подобный случай. На прошлой неделе было задержано 750 кг подозрительного мяса, которое затем было направлено на переработку на мясокостную муку.
Последние комментарии
Joni Suparjo, update: http://gid.volga.news/article/465427.html?_ga=2.59205421.1002289409.1529298094-1442895566.1490676069
Is there any update? This company is spreading to Indonesia, makes some agreement ceremonials with some local goverments and institutions but some of them are selling paper crap they call share to people here.