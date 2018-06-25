В Самару вновь не пустили мясо без документов

На мобильном посту ДПС в районе пос. Смышляевка был проведен досмотр автомобиля LADA Priora с прицепом, в котором было обнаружено 1,2 т говядины.

Мясо везли из Кинель-Черкасского района в Самару на продажу. Проверка проводилась инспектором отдела ветеринарного госнадзора управления Россельхознадзора по области совместно с сотрудниками правоохранительных органов.

Владелец не смог предоставить никаких ветеринарных документов на мясо, которые подтверждали бы его качество и безопасность в ветеринарном отношении, в том числе на частях туш говядины отсутствовали клейма.

Вся мясопродукция, в соответствии с действующим законодательством, была направлена на утилизацию.

Напомним, это не первый подобный случай. На прошлой неделе было задержано 750 кг подозрительного мяса, которое затем было направлено на переработку на мясокостную муку.