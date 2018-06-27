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Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

В работе детских лагерей выявлено 107 нарушений санитарных правил

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональное управление Роспотребнадзора подвело итоги первой смены летней оздоровительной кампании 2018 года.

Сообщается, что в первую смену летней оздоровительной кампании в Самарской области функционировало 667 лагерей дневного пребывания на 48955 детей, 48 загородных учреждений отдыха и оздоровления на 9958 детей и один палаточный лагерь на 50 человек. Специалисты Управления провели проверки в отношении 579 учреждений отдыха и оздоровления детей с применением лабораторно-инструментальных исследований.

Для лабораторных исследований по микробиологическим показателям отобрано 172 пробы питьевой воды, 639 проб готовых блюд, по санитарно-химическим показателям - 304 пробы готовых блюд. Не соответствовали нормативам 0,3% проб готовых блюд и 0,6% проб питьевой воды - по микробиологическим показателям. По каждому неудовлетворительному результату были применены меры, предусмотренные законодательством.

В 107 учреждениях выявлены нарушения действующих санитарных правил, а именно: несоблюдение правил отбора и хранения суточных проб, обработки посуды и инвентаря, санитарно-гигиенического режима пищеблока, ведения документации пищеблока, организации питьевого режима и др. По результатам проверок возбуждено 118 дел об административных правонарушениях по ст. 6.3, 6.4, 6.6, 6.7 ч. 1, 6.7 ч. 2, 14.43 ч.1, 19.7 КоАП РФ, наложено 15 штрафных санкций на общую сумму 32 тыс. руб., остальные дела находятся на рассмотрении.

По данным медицинских работников выраженный оздоровительный эффект отмечен у 93,5% отдохнувших детей, умеренный оздоровительный эффект – у 6,3%, отсутствие оздоровительного эффекта – у 0,2% детей.

Во вторую смену летней оздоровительной кампании в Самарской области будут функционировать 17 лагерей с дневным пребыванием на 1680 детей, 48 загородных учреждений отдыха и оздоровления на 12550 человек и три палаточных лагеря на 330 детей.

Теги: Роспотребнадзор Самарская область детские лагеря санитарные нормы нарушения штрафы

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