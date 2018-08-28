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Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

Отдых на самарских турбазах в сентябре подешевеет

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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О покупке путевок на туристические базы принято говорить в начале лета. Однако именно сейчас, в августе-сентябре, многие загородные турбазы предлагают достаточно интересные акции и значительные скидки. И если ваш отпуск пришелся на последние теплые денечки сезона, то почему бы ими не воспользоваться?

Фото: Сергей КОКАРЕВ

Приезжай надолго, получай скидку

Летний сезон подходит к концу, но отдохнуть и набраться сил перед школой и работой еще можно. В этом вам помогут выгодные предложения от турбаз и домов отдыха. Так, сразу несколько акций анонсировала база отдыха "Ладья", расположенная на правом берегу Волги напротив Первомайского спуска. Воспользовавшись предложением "Бери больше, плати меньше", с 13 августа можно арендовать четырехместный коттедж, расположенный на первой береговой линии, за 4 тыс. рублей в сутки (на пять суток), и за 3 тыс. рублей в сутки - на десять. Для сравнения: на протяжении всего летнего сезона стоимость проживания в таком коттедже варьировалась от 5,5 тыс. до 9 тыс. рублей в сутки.

В разгаре сезон раннего бронирования осенне-зимних туров в ОАЭ В разгаре сезон раннего бронирования осенне-зимних туров в ОАЭ
Побывать в Объединенных Арабских Эмиратах, насладиться восточной экзотикой, чистыми пляжами и прекрасным сервисом можно в любое время года. Правда, сейчас там слишком жарко — дневная температура воздуха достигает 45 градусов, поэтому лучше отложить поездку на несколько месяцев. Как раз на днях стартовала акция раннего бронирования этого направления на сезон осень-зима 2018-2019, так что именно сейчас можно приобрести тур на максимально выгодных условиях.

Как пояснила Волга Ньюс менеджер отдела продаж турбазы Татьяна Торощина, с 1 сентября будет запущена еще одна акция - "Фортуна". Номера первой категории будут предлагаться по цене 1400 рублей с человека в сутки, пятой категории - 1100 рублей с человека в сутки. В обоих случаях по акции в стоимость включено трехразовое питание.

Для сравнения: парк-отель "Верхний бор",  расположенный в 40 км от Самары, на берегу одного из Мастрюковских озер, до 31 августа готов предоставить скидку на проживание, если вы приедете не менее чем на два дня. "В выходные скидка составит 20%, в будние дни - от 10% за пять суток, и до 30% за двадцать и более дней", - говорит менеджер "Верхнего бора" Светлана Чолобаргия. Таким образом, арендовать трехместный коттедж можно всего за 4 тыс. рублей в будни или 6 тыс. в выходные.

Плановое снижение

На базе отдыхе "Волжанка", расположенной в 20 км от Самары, в поселке Волжский, в смешанном лесу на берегу Кривого озера, никаких специальных акций и скидок нет, но цены на отдых с 15 августа традиционно снижаются. Если до этого момента летний домик с удобствами обходился в 1650 рублей в сутки с человека, то теперь поселиться в нем можно за 1600 рублей.

Также в середине сентября снижаются цены на отдых на турбазе "Заря" - в 190 километрах от Самары, в Муранском бору на берегу Усинского залива. Здесь выгода еще более очевидна. Проживание в доме с частичными удобствами теперь стоит 1650 рублей на человека в сутки вместо 1900, в двухместном доме с удобствами - 2550 вместо 3000 рублей. Трехразовое питание включено в стоимость.

На что посмотреть самарцам, отправляясь этим летом в Абхазию На что посмотреть самарцам, отправляясь этим летом в Абхазию
Этим летом Абхазия стала более доступна для самарцев — с 11 июля на Куйбышевской железной дороге начал курсировать специальный поезд, напрямую доставляющий пассажиров из нашего города в Сухум. Впрочем, не обязательно ехать до столицы республики, поезд делает остановки в Гагре, Гадауте и Новом Афоне.

Можно сэкономить на отдыхе, если приобрести до конца лета путевку на турбазу "Ивушка" на берегу Волги в поселке Красная Глинка. Стандартный трехместный номер или семейный домик вместе с трехразовым питанием обойдется теперь в 1700 рублей с человека вместо 1900.

На турбазе "Волжские зори", которая находится на берегу Волги, на территории национального парка Самарская Лука, цены на отдых снижаются в сентябре. Если сейчас проживание в гостиничном домике стоит 950 рублей с человека в сутки, то с приходом осени апартаменты будут стоить 750 рублей. Проживание в четырехместном летнем домике подешевеет с 750 рублей до 600 рублей с человека в сутки.

Некоторые турбазы предлагают неплохие скидки вне зависимости от времени года. Например, эко-отель "Маяк" на берегу живописной протоки Волги делает выгодное предложение "Продли выходные" и предлагает с воскресенья по понедельник воспользоваться скидкой 50% от действующего тарифа на проживание в коттеджах и 30% на проживание в гостинице. Базовая стоимость отдыха в гостинице - 4 тыс. рублей в сутки, в коттедже - от 12 тыс. рублей. Еще одна акция, действующая в "Маяке", - "Живи больше, плати меньше". При бронировании отдыха на семь суток предоставляется скидка 5%, более 14 суток - 10%.

Теги: турбаза Самара осень скидки отдых Торощина Татьяна Чолобаргия Светлана

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