Отдых на самарских турбазах в сентябре подешевеет

О покупке путевок на туристические базы принято говорить в начале лета. Однако именно сейчас, в августе-сентябре, многие загородные турбазы предлагают достаточно интересные акции и значительные скидки. И если ваш отпуск пришелся на последние теплые денечки сезона, то почему бы ими не воспользоваться?

Приезжай надолго, получай скидку

Летний сезон подходит к концу, но отдохнуть и набраться сил перед школой и работой еще можно. В этом вам помогут выгодные предложения от турбаз и домов отдыха. Так, сразу несколько акций анонсировала база отдыха "Ладья", расположенная на правом берегу Волги напротив Первомайского спуска. Воспользовавшись предложением "Бери больше, плати меньше", с 13 августа можно арендовать четырехместный коттедж, расположенный на первой береговой линии, за 4 тыс. рублей в сутки (на пять суток), и за 3 тыс. рублей в сутки - на десять. Для сравнения: на протяжении всего летнего сезона стоимость проживания в таком коттедже варьировалась от 5,5 тыс. до 9 тыс. рублей в сутки.

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Как пояснила Волга Ньюс менеджер отдела продаж турбазы Татьяна Торощина, с 1 сентября будет запущена еще одна акция - "Фортуна". Номера первой категории будут предлагаться по цене 1400 рублей с человека в сутки, пятой категории - 1100 рублей с человека в сутки. В обоих случаях по акции в стоимость включено трехразовое питание.

Для сравнения: парк-отель "Верхний бор", расположенный в 40 км от Самары, на берегу одного из Мастрюковских озер, до 31 августа готов предоставить скидку на проживание, если вы приедете не менее чем на два дня. "В выходные скидка составит 20%, в будние дни - от 10% за пять суток, и до 30% за двадцать и более дней", - говорит менеджер "Верхнего бора" Светлана Чолобаргия. Таким образом, арендовать трехместный коттедж можно всего за 4 тыс. рублей в будни или 6 тыс. в выходные.

Плановое снижение

На базе отдыхе "Волжанка", расположенной в 20 км от Самары, в поселке Волжский, в смешанном лесу на берегу Кривого озера, никаких специальных акций и скидок нет, но цены на отдых с 15 августа традиционно снижаются. Если до этого момента летний домик с удобствами обходился в 1650 рублей в сутки с человека, то теперь поселиться в нем можно за 1600 рублей.

Также в середине сентября снижаются цены на отдых на турбазе "Заря" - в 190 километрах от Самары, в Муранском бору на берегу Усинского залива. Здесь выгода еще более очевидна. Проживание в доме с частичными удобствами теперь стоит 1650 рублей на человека в сутки вместо 1900, в двухместном доме с удобствами - 2550 вместо 3000 рублей. Трехразовое питание включено в стоимость.

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Можно сэкономить на отдыхе, если приобрести до конца лета путевку на турбазу "Ивушка" на берегу Волги в поселке Красная Глинка. Стандартный трехместный номер или семейный домик вместе с трехразовым питанием обойдется теперь в 1700 рублей с человека вместо 1900.

На турбазе "Волжские зори", которая находится на берегу Волги, на территории национального парка Самарская Лука, цены на отдых снижаются в сентябре. Если сейчас проживание в гостиничном домике стоит 950 рублей с человека в сутки, то с приходом осени апартаменты будут стоить 750 рублей. Проживание в четырехместном летнем домике подешевеет с 750 рублей до 600 рублей с человека в сутки.