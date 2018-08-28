Роскачество протестировало мобильные приложения для бронирования отелей

Для испытаний были отобраны самые популярные среди российских пользователей приложения в Google Play и App Store для Android и iOS - по 17 для каждой операционной системы, в том числе два российских сервиса — Ostrovok и Hotels.ru.

Испытания качества проводились в соответствии с национальным стандартом мобильных приложений, который был утвержден Росстандартом. Как отмечает заместитель руководителя Российской системы качества Илья Лоевский, результаты этих исследований будут полезны как для пользователей мобильных приложений, так и для разработчиков собственных мобильных приложений. "В этом смысле стандарт служит универсальным руководством для компаний, которое поможет определить, действительно ли их продукт является качественным и удобным для пользования", — предположил Лоевский.

"МегаФон", "Билайн", МТС и Tele2 отменяют внутрисетевой роуминг Крупнейшие мобильные операторы России отменяют плату за входящие звонки в поездках по стране. Первым для своих абонентов это сделал "Билайн". Процесс завершится 30 сентября, однако далеко не все пользователи сотовой связи почувствуют экономию.

Прежде всего эксперты оценивали возможности по поиску отелей: поиск рядом с текущим расположением, поиск по городу или стране, поиск по названию отеля и т. д. В этом ключе лучше всего себя показали Booking.com, TripAdvisor и Hotels.com. Худший показатель оказался у сервиса Hotel Tonight. Также оценивалась возможность фильтрации: эксперты Роскачества определили, что в идеальном приложении отели можно отфильтровать по звездам, цене, рейтингу пользователей, удаленности от центра, типу жилья (отель, апартаменты и т. д.), типу кровати и тому подобное. Лучше всего с этим испытанием справились Booking.com и Hotellook. Худший показатель снова оказался у Hotel Tonight.

Наибольший балл по процессу бронирования набрали больше половины приложений. Они позволяют бронировать отели через собственные сервисы с возможностью управлять бронированием и выбрать дополнительные услуги. Выбор валюты бронирования имеется у всех протестированных приложений за исключением HotelsClick.

Самый большой выбор зарубежных отелей эксперты отметили в Trivago, Trip.com, KAYAK и RoomGuru; российских — в Trivago, Trip.com, TripAdvisor и OneTwoTrip. Своя программа лояльности была отмечена у сервисов Booking.com, Trip.com, Hotels.com, Agoda, Ostrovok.ru, OneTwoTrip и AccorHotels. Приложениями с наибольшим количеством функций и их лучшей реализацией стали Booking.com, Trip.com, Hotels.com и Agoda.

Бесплатное цифровое телевидение доступно в дачных поселках Сегодня более 99% населения Самарской области могут бесплатно принимать от 10 до 20 телеканалов в отличном качестве. Практически полное покрытие страны телесигналом стало возможно благодаря федеральной целевой программе "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы".

Наиболее простыми для пользователя были признаны приложения Momondo (для Android и iOS) и Hotels.ru для Android. Помощь и поддержка в этом исследовании оценивались по четырем критериям. В частности эксперты обращались в call-центры сервисов и просили помочь с подбором и бронированием номера, а также выясняли, смогут ли они помочь пользователям в случае возникновения сложностей при заселении. Наивысших баллов здесь удостоились приложения Trip.com, Booking.com, Hotels.com и Ostrovok.ru для iOS и Trip.com, Onetwotrip, Booking.com и Hotels.com для Android. При этом средние баллы приложений для Android оказались незначительно выше, чем для iOS.

Еще одна важная группа критериев — безопасность. Откровенно слабых в этом плане приложений выявлено не было, однако стоит отметить, что некоторые из них передают часть своего контента в незашифрованном виде, который злоумышленники могут подменить исполняемым файлом с вирусом. Правда, в Роскачестве отметили, что такой сценарий маловероятен. К уязвимым приложениям для iOS отнесли Booking.com, Hotels.ru и HotelsClick. Наиболее уязвимым приложениям для Android также отнесли Booking.com и Hotels.com, а заодно Agoda, KAYAK, Trip.com и Hotels.ru.