Роскачество протестировало мобильные приложения для бронирования отелей

Для испытаний были отобраны самые популярные среди российских пользователей приложения в Google Play и App Store для Android и iOS - по 17 для каждой операционной системы, в том числе два российских сервиса — Ostrovok и Hotels.ru.
Испытания качества проводились в соответствии с национальным стандартом мобильных приложений, который был утвержден Росстандартом. Как отмечает заместитель руководителя Российской системы качества Илья Лоевский, результаты этих исследований будут полезны как для пользователей мобильных приложений, так и для разработчиков собственных мобильных приложений. "В этом смысле стандарт служит универсальным руководством для компаний, которое поможет определить, действительно ли их продукт является качественным и удобным для пользования", — предположил Лоевский.
Прежде всего эксперты оценивали возможности по поиску отелей: поиск рядом с текущим расположением, поиск по городу или стране, поиск по названию отеля и т. д. В этом ключе лучше всего себя показали Booking.com, TripAdvisor и Hotels.com. Худший показатель оказался у сервиса Hotel Tonight. Также оценивалась возможность фильтрации: эксперты Роскачества определили, что в идеальном приложении отели можно отфильтровать по звездам, цене, рейтингу пользователей, удаленности от центра, типу жилья (отель, апартаменты и т. д.), типу кровати и тому подобное. Лучше всего с этим испытанием справились Booking.com и Hotellook. Худший показатель снова оказался у Hotel Tonight.
Наибольший балл по процессу бронирования набрали больше половины приложений. Они позволяют бронировать отели через собственные сервисы с возможностью управлять бронированием и выбрать дополнительные услуги. Выбор валюты бронирования имеется у всех протестированных приложений за исключением HotelsClick.
Самый большой выбор зарубежных отелей эксперты отметили в Trivago, Trip.com, KAYAK и RoomGuru; российских — в Trivago, Trip.com, TripAdvisor и OneTwoTrip. Своя программа лояльности была отмечена у сервисов Booking.com, Trip.com, Hotels.com, Agoda, Ostrovok.ru, OneTwoTrip и AccorHotels. Приложениями с наибольшим количеством функций и их лучшей реализацией стали Booking.com, Trip.com, Hotels.com и Agoda.
Наиболее простыми для пользователя были признаны приложения Momondo (для Android и iOS) и Hotels.ru для Android. Помощь и поддержка в этом исследовании оценивались по четырем критериям. В частности эксперты обращались в call-центры сервисов и просили помочь с подбором и бронированием номера, а также выясняли, смогут ли они помочь пользователям в случае возникновения сложностей при заселении. Наивысших баллов здесь удостоились приложения Trip.com, Booking.com, Hotels.com и Ostrovok.ru для iOS и Trip.com, Onetwotrip, Booking.com и Hotels.com для Android. При этом средние баллы приложений для Android оказались незначительно выше, чем для iOS.
Еще одна важная группа критериев — безопасность. Откровенно слабых в этом плане приложений выявлено не было, однако стоит отметить, что некоторые из них передают часть своего контента в незашифрованном виде, который злоумышленники могут подменить исполняемым файлом с вирусом. Правда, в Роскачестве отметили, что такой сценарий маловероятен. К уязвимым приложениям для iOS отнесли Booking.com, Hotels.ru и HotelsClick. Наиболее уязвимым приложениям для Android также отнесли Booking.com и Hotels.com, а заодно Agoda, KAYAK, Trip.com и Hotels.ru.
Самые высокие баллы по производительности (стабильность и корректность работы, скорость и др.) получили приложения RoomGuru, Hotels.ru, Ostrovok.ru и Hotellook (для iOS) и KAYAK, Booking.com и Hotelsclick.com (для Android).
Тремя лучшими приложениями для бронирования отелей признаны Trip.com, Booking.com и Hotels.com для iOS и Booking.com, Trip.com и Ostrovok.ru для Android.