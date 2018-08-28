В минувшие выходные международный аэропорт Курумоч преодолел отметку в два миллиона пассажиров. Юбилейный пассажир прилетел рейсом Тюмень - Самара авиакомпании "Ямал" 25 августа 2018 года. Это самое раннее достижение знаковой отметки в современной истории аэропорта.
Впервые в постсоветской истории двухмиллионную планку аэропорт Курумоч преодолел в 2013 году и с того момента ежегодно подтверждает этот статус. Так, в 2017 году отметка была пройдена 30 сентября, а в 2016-м - в конце декабря.
По мнению пресс-службы самарского аэропорта, росту пассажиропотока в 2018 году способствовали появление новых направлений в маршрутной сети аэропорта, развитие востребованных международных и внутренних рейсов, а также пассажиропоток по время чемпионата мира по футболу.
С начала 2018 года авиакомпании, выполняющие полеты из международного аэропорта Курумоч, совершили почти 9,9 тысячи самолетовылетов. Полеты выполнялись по 101 направлению, из которых 47 - регулярныев том числе внутрироссийские - 28, международные - 10, в страны СНГ - 9. На регулярной основе пассажиров самарского аэропорта обслуживали 34 авиакомпании, из которых девять - международные.