В минувшие выходные международный аэропорт Курумоч преодолел отметку в два миллиона пассажиров. Юбилейный пассажир прилетел рейсом Тюмень - Самара авиакомпании "Ямал" 25 августа 2018 года. Это самое раннее достижение знаковой отметки в современной истории аэропорта.

Впервые в постсоветской истории двухмиллионную планку аэропорт Курумоч преодолел в 2013 году и с того момента ежегодно подтверждает этот статус. Так, в 2017 году отметка была пройдена 30 сентября, а в 2016-м - в конце декабря.

По мнению пресс-службы самарского аэропорта, росту пассажиропотока в 2018 году способствовали появление новых направлений в маршрутной сети аэропорта, развитие востребованных международных и внутренних рейсов, а также пассажиропоток по время чемпионата мира по футболу.