В регионе стартовала прививочная кампания против гриппа

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, в Самарскую область поступила первая партия вакцины "Совигрипп" против сезонного гриппа для иммунизации детского и взрослого населения. Полученная вакцина уже распределена по лечебно-профилактическим учреждениям.
Для иммунизации лиц из групп риска, определенных национальным календарем прививок, планируется охватить прививками против гриппа более 45% населения области.
Напомним, вакцинации против гриппа в предэпидемический период подлежат в первую очередь лица, относящиеся к категории высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений при заболевании, к которым относятся:
- лица старше 60 лет, прежде всего проживающие в учреждениях социального обеспечения;
- лица, страдающие заболеваниями эндокринной системы (диабет), нарушениями обмена веществ (ожирение), болезнями системы кровообращения (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца), хроническими заболеваниями дыхательной системы (хронический бронхит, бронхиальная астма), хроническими заболеваниями печени и почек;
- беременные женщины (только инактивированными вакцинами);
- лица, часто болеющие острыми респираторными вирусными заболеваниями;
- дети старше 6 месяцев, дети, посещающие дошкольные образовательные организации и (или) находящиеся в организациях с постоянным пребыванием (детские дома, дома ребенка);
- школьники;
- медицинские работники;
- работники сферы обслуживания, транспорта, учебных заведений;
- лица, подлежащие призыву на военную службу.