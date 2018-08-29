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Диагностика, лечение и профилактика Красота и здоровье

В регионе стартовала прививочная кампания против гриппа

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, в Самарскую область поступила первая партия вакцины "Совигрипп" против сезонного гриппа для иммунизации детского и взрослого населения. Полученная вакцина уже распределена по лечебно-профилактическим учреждениям.

Для иммунизации лиц из групп риска, определенных национальным календарем прививок, планируется охватить прививками против гриппа более 45% населения области.

Напомним, вакцинации против гриппа в предэпидемический период подлежат в первую очередь лица, относящиеся к категории высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений при заболевании, к которым относятся:

- лица старше 60 лет, прежде всего проживающие в учреждениях социального обеспечения;
- лица, страдающие заболеваниями эндокринной системы (диабет), нарушениями обмена веществ (ожирение), болезнями системы кровообращения (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца), хроническими заболеваниями дыхательной системы (хронический бронхит, бронхиальная астма), хроническими заболеваниями печени и почек;
- беременные женщины (только инактивированными вакцинами);
- лица, часто болеющие острыми респираторными вирусными заболеваниями;
- дети старше 6 месяцев, дети, посещающие дошкольные образовательные организации и (или) находящиеся в организациях с постоянным пребыванием (детские дома, дома ребенка);
- школьники;
- медицинские работники;
- работники сферы обслуживания, транспорта, учебных заведений;
-  лица, подлежащие призыву на военную службу.

Теги: Самара грипп Роспотребнадзор заболеваемость прививки вакцинация

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Еслиб еще эти прививки делали. Муж в марте сделал прививку в 15 поликлинике, а следующую сделать не может - нет вакцины и сказали, что в Самарскую область вакцина не закуплена. И вообще ее не имеют права делать населению в целях профилактики, т.к она не входит в этот список.

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