В регионе стартовала прививочная кампания против гриппа

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, в Самарскую область поступила первая партия вакцины "Совигрипп" против сезонного гриппа для иммунизации детского и взрослого населения. Полученная вакцина уже распределена по лечебно-профилактическим учреждениям.

Для иммунизации лиц из групп риска, определенных национальным календарем прививок, планируется охватить прививками против гриппа более 45% населения области.



Напомним, вакцинации против гриппа в предэпидемический период подлежат в первую очередь лица, относящиеся к категории высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений при заболевании, к которым относятся: