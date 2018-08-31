"Восходы" по пути из Самары в Зольное будут останавливаться на Солнечной поляне

Самарское речное пассажирское предприятие сообщает, что в расписание скоростной линии "Самара-Зольное" с 30 августа 2018 года добавлен остановочный пункт "Солнечная Поляна".

Стоит заметить, что с 30 августа расписание движения скоростных речных судов было скорректировано. Стоимость проезда - 400 рублей.